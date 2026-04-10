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PSOL enfrenta racha na Alerj e trava escolha para presidência da Casa

Partido debate apoio ao grupo de Eduardo Paes enquanto define candidaturas no estado

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08h17.

O PSOL enfrenta um racha interno na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que tem travado a definição de um candidato do partido para a presidência da Casa.

A divisão ocorre em meio à indefinição sobre uma possível aproximação com o grupo político do prefeito Eduardo Paes (PSD) e às incertezas sobre as regras da eleição suplementar para o governo estadual, que ainda serão definidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos bastidores, parlamentares apontam que o impasse sobre apoiar ou não nomes ligados a Paes dificulta a construção de consenso dentro da bancada. Parte do partido defende candidatura própria em todas as disputas, sem alianças com o centrão ou com a base do prefeito.

A posição deve ser formalizada em conferência marcada para este sábado, na sede do Sindisprev, no centro do Rio, quando o PSOL pretende deliberar sobre candidaturas ao governo estadual, ao Senado, ao eventual mandato-tampão e à presidência da Alerj.

O deputado federal Glauber Braga é um dos nomes colocados para disputar tanto o mandato-tampão quanto o governo. O vereador William Siri também aparece como opção. Integrantes da legenda, porém, admitem que não há maioria consolidada em torno de uma candidatura, o que evidencia a divisão interna.

Para o Senado, estão postos os nomes da vereadora Mônica Benicio e da suplente Luciana Boiteux.

Divisão interna trava disputa pela presidência da Alerj

A possível aproximação com Eduardo Paes é o principal ponto de tensão. Parte da bancada rejeita apoiar candidatos ligados ao grupo político do prefeito ou ao centrão.

Entre os nomes associados a esse campo estão os deputados Vitor Júnior (PDT), André Corrêa (PSD) e Rosenverg Reis (MDB).

O deputado estadual Professor Josemar defende que o PSOL mantenha independência política e lance candidatura própria para a presidência da Alerj, sem negociação com o grupo de Paes.

As divergências internas não se limitam à política estadual e envolvem também a leitura do cenário nacional e o posicionamento do partido em relação às eleições de outubro e ao eventual mandato-tampão.

Enquanto isso, o grupo político de Eduardo Paes articula a construção de uma candidatura de unidade. O presidente estadual do PSD, deputado federal Pedro Paulo, defende a união de partidos de esquerda diante da predominância do PL na Alerj.

A estratégia inclui ampliar a bancada do PSD, atualmente com seis deputados, para até dez cadeiras. Hoje, o PL é a maior bancada da Casa, com 22 parlamentares.

A definição sobre a presidência da Alerj deve ocorrer após a decisão do STF sobre o formato da eleição para o governo do estado.

*Com O Globo

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