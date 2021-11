PSDB decide concluir votação de prévias até domingo, dia 28

O PSDB decidiu concluir a votação para a escolha do pré-candidato à presidência da República até o domingo, dia 28. A decisão saiu após uma reunião, que começou na tarde desta segunda-feira, 22, e reuniu representantes das campanhas dos três candidatos: João Doria, Eduardo Leite, e Arthur Virgílio.

O partido parou o pleito, no último domingo, 21, após falhas no aplicativo de votação. Do total de 44.700 aptos a votar, apenas 3.700 conseguiram escolher um dos candidatos. Estes votos foram lacrados e serão computados posteriormente.

NOTA OFICIAL A votação para escolha do candidato do PSDB à presidência da República será concluída até o próximo domingo, dia 28. A decisão foi tomada em conjunto pela direção do partido e pelos três pré-candidatos. — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 22, 2021

Desde a manhã de domingo, o aplicativo de votação apresentou instabilidade e muitos filiados relataram que não conseguiram votar, mesmo realizando o procedimento dezenas de vezes. A principal falha foi constatada na etapa de tirar uma foto do eleitor, processo necessário para validar o voto. Os grupos de trocas de mensagens do partido estavam repletos de relatos deste problema.

Por conta da falha, ainda pela manhã, o PSDB decidiu estender das 17 horas para às 18 horas o horário limite para a votação remota dos filiados. Mais cedo, o partido já tinha mudado o limite de 15 horas para 17 horas. No início da tarde, a instabilidade diminuiu, mas a crise na parte política já estava instaurada.

O presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, disse que cerca de 26 mil credenciados (62% do total) no estado não conseguiram registrar o voto. "O nosso entendimento é de que o processo foi ruim. O filiado quer votar. Nós queremos a definição do candidato do partido", disse Vinholi em entrevista à EXAME.

Do total de eleitores inscritos a participar da votação, mais de 60% dos eleitores são paulistas, que em sua maioria apoiam Doria. O Rio Grande do Sul, terra que deve dar maioria ao governador gaúcho, tem 9% dos inscritos, e Minas Gerais, que também apoia Leite, tem 4% dos filiados inscritos a votar.

Apesar da maioria em números absolutos, a conta não é uma matemática simples. Os votos dos filiados contam como 25% do peso total, os deputados federais, senadores, vice-governadores e vice-governadores e ex-presidentes do partido somados também valem 25%, assim como o dos deputados estaduais. Já prefeitos e vereadores têm peso de 12,5%, cada, na escolha interna do PSDB.

Há uma expectativa de que Leite leve mais estados, com menos votos, e a maioria dos Senadores. Já Doria teria uma margem maior nos demais colégios eleitorais, e em estados mais populosos, como o que governa.