SP registra queda brusca de temperatura nesta semana; veja previsão

A primeira semana de maio será marcada por calor, chuva, ar seco e frio em São Paulo: haja saúde para lidar com tanta variação de temperatura. Segundo a empresa Climatempo, uma nova frente fria avança ao largo da costa de São Paulo nesta segunda-feira, 2, mas já se afastando para alto-mar. "Mesmo assim, as condições do tempo mudam em parte de São Paulo neste início de maio. A semana será marcada por grandes viradas no tempo e a população deve se preparar para uma nova queda de temperatura no fim desta semana" informou.

A frente fria que avança nesta segunda-feira é fraca, porém, já deixa o céu com muitas nuvens no Vale do Ribeira, litoral e Grande São Paulo. Na capital, a chuva está prevista entre a tarde e a noite e podem ocorrer algumas pancadas mais fortes no período da tarde.

Na terça-feira, 3, com o afastamento da frente fria, grande parte do estado paulista já terá influência do ar mais seco. Só há condições para chuva no extremo sul e oeste do estado. Na capital, o tempo fica firme e com sol no decorrer do dia, com máxima na casa dos 30 °C.

Nova frente fria na quarta-feira

Na quarta-feira, 4, é momento de reservar o agasalho, pois uma nova frente fria se forma e avança para São Paulo. "Este sistema já vai deixar o tempo instável e com temperaturas mais baixas. O dia ainda deve começar abafado em muitas áreas, mas a partir da tarde as temperaturas começam a cair", disse a Climatempo.

A partir de quinta, 5, a chuva se afasta e o ar seco volta a ganhar força. Por influência do ciclone que atua na costa do Sul do Brasil, algumas rajadas de vento podem acontecer pelo estado de São Paulo. No entanto, mesmo com a presença do sol, a tendência é de dias mais frios, tanto durante as noites e madrugadas, quanto durante as tardes.

As cidades do sul e leste do estado devem sentir mais esta queda de temperatura. No interior, as tardes não devem ser tão frias e até volta a esquentar na sexta-feira, 5.

Frio recorde na capital paulista

Até o momento, a menor temperatura registrada na cidade de São Paulo em 2022 foi de 13,1 °C no dia 16 de abril. Enquanto a menor máxima foi com registro de 20,8 °C no dia 9 de janeiro. A capital paulista pode registrar novos recordes de menor temperatura tanto na quinta-feira, quanto na sexta-feira. As madrugadas serão frias neste período, ficando em torno de 12 °C a 13 °C.