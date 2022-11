PRF diz que pontos de bloqueio nas rodovias federais caem de 159 para 145

O total de pontos de interdições e bloqueios nas rodovias federais caiu para 145, de acordo com informação atualizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 16h32 desta quarta-feira (2). O último boletim havia sido publicado duas horas antes e apontava um total de 159 ocorrências.

As informações estão sendo divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal em sua conta no Twitter. O dado abrange apenas as ocorrências nas estradas federais, sem contabilizar casos de vias estaduais e municipais.

A corporação informou que foram desfeitas mais 21 manifestações nas últimas horas, chegando a um total de 688 cessadas. Metade das dispersões nesse período ocorreu em Santa Catarina, Estado em que há mais protestos (eram 34 no meio da tarde).

Os dados da PRF mostram que há interdições e bloqueios em rodovias federais de 16 Estados. Depois de Santa Catarina, a maioria das ocorrência está em Mato Grosso (31), Paraná (21), Pará (13) e Rondônia (12). O Estado de São Paulo tem dois pontos de interdição, e Minas Gerais, sete.

Outros 9 Estados não têm ocorrências nas rodovias federais: Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, além do Distrito Federal.

Os protestos são realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória nas urnas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles contestam o resultado das eleições e chegam a pedir intervenção militar. Há envolvimento, principalmente, de caminhoneiros e produtores rurais nos atos.

A Polícia Rodoviária Federal começou uma operação para liberar as estradas na madrugada do dia 1º de novembro, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a saída imediata das vias públicas - decisão que foi endossada pelo colegiado da Corte.