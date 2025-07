Previsão do tempo: São Paulo tem sol, calor e chance de pancadas de chuva neste sábado, 26

A previsão do tempo para sábado em São Paulo indica um dia com clima variado, alternando entre sol e algumas nuvens ao longo do dia.

As temperaturas devem oscilar entre 22°C, pela manhã e à noite, e podem atingir até 33°C no período da tarde, caracterizando um dia quente, típico do verão paulista.

A umidade relativa também estará elevada, especialmente nas regiões mais próximas da zona leste e no centro da cidade, o que pode resultar em uma sensação de abafamento para os moradores e visitantes.

Sol e temperaturas elevadas

Durante o dia, o sol predominará, criando condições favoráveis para atividades ao ar livre, como passeios em parques e áreas abertas. No entanto, a aproximação de uma massa de ar quente, aliada à entrada de brisa marítima vinda do litoral sul, pode gerar instabilidade climática.

Essa instabilidade eleva o risco de ocorrência de pancadas de chuva rápidas, principalmente a partir do início da tarde, podendo persistir até o começo da noite em algumas áreas da cidade.

Risco de chuvas rápidas e ventos fortes

Essas chuvas são passageiras e costumam ser acompanhadas por aumento na velocidade dos ventos e, em alguns casos, trovoadas isoladas. Esses fatores podem gerar mudanças rápidas no clima local, o que exige cautela nas atividades externas.

Devido à instabilidade climática prevista, recomenda-se que as pessoas que planejam atividades externas no sábado em São Paulo estejam preparadas para chuvas rápidas e levem guarda-chuvas ou capas impermeáveis, já que a situação pode mudar rapidamente. [Grifar] as precauções para garantir a segurança durante o dia de clima variável.