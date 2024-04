Prefeitura inaugura nova pista da Marginal Pinheiros; veja o que muda

Nesta segunda-feira, 29, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) entregou a primeira fase da reconfiguração da Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo. O trecho refeito era conhecido como “curva da Traição” e ficava no sentido Interlagos, na região da Cidade Jardim. As obras tiveram início em abril de 2023 e foram concluídas em abril de 2024.

A nova pista custou R$ 26,9 milhões, pagos pela iniciativa privada, previstos no Termo de Compromisso e Autorização exigido pela prefeitura como compensação pela construção de um empreendimento comercial a ser implantado na região pela empresa do setor imobiliário JHSF.

“É muito importante a gente poder trabalhar com o privado. Neste caso, foi corrigido o viário com o custo do privado, e ainda vai possibilitar que, dentro dessa reestruturação, a gente possibilite um grande empreendimento que vai ser construído aqui, é superimportante, vai ser um marco. Uma área que estava totalmente degrada, sem utilização, e que agora vai ter um empreendimento muito bacana, vai atrair muita gente, vai ser um point, gerando emprego e renda”, ressaltou Nunes.

Com a entrega, a prefeitura liberou o trânsito na região, acompanhado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O que muda na Marginal Pinheiros?

A nova pista construída tem 800 metros. Nesta primeira etapa, o uso da faixa da esquerda será exclusivo para acesso à Usina Elevatória. “A gente vai ganhar muito tempo, são quatro pistas, está fluindo bastante. Antes, as pessoas tinham que fazer uma grande curva para voltar à pista. Agora, com essa reconfiguração, ajusta o viário", disse o prefeito.

O principal objetivo, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), foi a reconfiguração geométrica da marginal e melhor drenagem da água da chuva.

A entrega desta segunda-feira compreende só a primeira etapa das obras feitas na Marginal Pinheiros. A segunda, que contempla a adequação da pista local (também na altura da Rua Padre José Griecco), será finalizada em julho deste ano.

Além das mudanças na própria marginal, o prefeito também anunciou que serão feitas intervenções de paisagismo ao longo do novo trecho. Elas vão se integrar ao Parque Bruno Covas.