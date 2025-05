Prédio de ministério em Brasília é isolado após ameaça de explosão de artefatos

Um homem não identificado explodiu um artefato de pequeno porte na frente do Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília, na tarde desta quinta-feira. Ele estava acompanhado de uma mulher e duas crianças. O autor foi imobilizado pela Polícia Militar cerca de 2 horas depois.

Servidores do ministério que testemunharam o episódio afirmaram que o homem reclamava da falta de atendimento.

— Ele estava fazendo reclamações de coisas que ele estava querendo, algo relacionado a benefícios. Está com um bolo de papel, de reclamações que ele está fazendo e disse que não está sendo atendido. Estourou o artefato mais ou menos 15h30 — disse a servidora do MDS, Lorrany Denise.

Bope acionado e prédios evacuados

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionado. As equipes evacuaram o prédio da pasta, que sedia três ministérios: o do Desenvolvimento Social, o do Esporte e o do Direitos Humanos.

Segundo agentes da PM no local, o artefato explodido costuma ser usado em festas juninas.

— A PM recebeu a informação de que o indivíduo tinha explodido um artefato, essas bombinhas de São João, e estava com um pacote suspeito. Ele [o pacote] pode ser um objeto com um potencial explosivo. Ele está com a família, possivelmente sua esposa e as duas filhas, e está com falas desconexas. Diz que fez alguns pedidos a embaixadas para ter asilo e até agora não teve resultado. A PM está em negociação. Vamos aguardar até o desenrolar da situação — disse o major Broocke.