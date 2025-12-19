Brasil

Polícia prende suspeito de ajudar no assalto à Biblioteca Mário de Andrade

Criminosos levaram oito gravuras de Henri Matisse e cinco gravuras de Candido Portinari no dia 7 de dezembro

Conjunto de gravuras "Jazz", de Henri Matisse, faz parte de obras roubadas da Biblioteca Mário de Andrade (Reprodução/Secretaria de Cultura de São Paulo)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10h50.

Um homem suspeito de participar do assalto à Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo, foi preso na última quinta-feira, 18, na capital paulista.

Segundo a investigação, ele teria sido responsável por dar apoio à fuga da dupla que invadiu a biblioteca e roubou 13 obras de arte, oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari.

O preso é Luís do Carmo, conhecido como "Magrão". Ele foi identificado a partir de imagens do sistema de monitoramento Smart Sampa.

De acordo com a polícia, "Magrão" aparece caminhando ao lado de um dos suspeitos já detidos, Felipe dos Santos Fernandes Quadra, que carregava as obras roubadas. A identificação permitiu individualizar a participação dele no crime.

Felipe Quadra, de 31 anos, havia sido preso no dia 8 de dezembro em uma casa na Mooca, na Zona Leste da capital. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para prender o segundo envolvido no assalto e recuperar as obras levadas da biblioteca.

De acordo com a corporação, Quadra tinha antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas e era conhecido pelo apelido de "Sujinho". No dia do crime, ele foi visto conversando com os dois homens que invadiram a biblioteca e renderam três pessoas, um vigilante e um casal de idosos.

Após deixarem o prédio com as obras, os assaltantes caminharam até o Vale do Anhangabaú, a poucos metros da biblioteca, onde uma van azul os aguardava. O veículo utilizado na fuga foi posteriormente abandonado.

Imagens do Smart Sampa mostram que, durante o descarregamento da van, um dos criminosos chegou a apoiar as obras em uma parede, ao lado de uma pilha de lixo. Em seguida, o suspeito teria se assustado com a aproximação de um carro, imaginando se tratar de uma viatura, deixou o local e depois retornou para recolher os quadros. Ele seguiu a pé, chegando a atravessar a Avenida Nove de Julho carregando as peças.

Histórico de furtos na biblioteca

Este não foi o primeiro caso de roubo envolvendo o acervo da Biblioteca Mário de Andrade. No ano passado, a Polícia Federal recuperou uma obra que havia sido furtada do local em 2008.

Na ocasião, foram levadas gravuras brasileiras do livro Souvenirs de Rio de Janeiro, pintado à mão por Johann Jacob Steinmann entre 1834 e 1835.

As peças estavam com um colecionador brasileiro, que as havia adquirido legalmente em uma casa de leilões em Londres. Após a recuperação, as obras foram devolvidas à Prefeitura de São Paulo.

*Com informações do Globo

