PF realiza nova operação para apurar suposta venda de decisões judiciais

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 26, uma nova operação contra suspeita de venda de sentenças judiciais. As investigações apontam para o envolvimento de advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados. A polícia apura crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional.

Conforme investigação, os alvos solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais, por meio de decisões favoráveis aos seus interesses. A PF também mira negociações relacionadas ao vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais.

Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares, como instalação de monitoramento eletrônico, afastamento das funções públicas de servidores e membros do Poder Judiciário e sequestro de bens e valores dos investigados.

No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou uma operação da PF e afastou cinco desembargadores de Mato Grosso do Sul por suspeita de venda de sentenças judiciais. O STJ autorizou 44 mandados de busca e apreensão, com o objetivo de apurar possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.