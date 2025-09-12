Brasil

PF prende suspeito de liderar esquema de fraudes no INSS em operação

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", foi preso na ação; agentes cumpriram dois mandados de prisão e 13 de busca em São Paulo e no Distrito Federal

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08h30.

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira, 12, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", em nova fase da Operação Cambota, que investiga um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. 

A informação foi confirmada à EXAME. A ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que já havia exposto fraudes cometidas em todo o país.

A prisão de Antunes acontece um dia após a aprovação da quebra de seu sigilo bancário pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Congresso. Ele está convocado a prestar depoimento na próxima segunda-feira, 15. 

Antunes é apontado como um dos líderes do esquema, responsável por intermediar as relações entre associações fraudulentas e servidores públicos.

Com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), os agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo e no Distrito Federal.

Foco da nova fase

De acordo com a PF, a etapa atual apura tentativas de dificultar as investigações da organização criminosa, além da dilapidação e ocultação de patrimônio ligado aos envolvidos. Há ainda suspeitas de que parte dos investigados tenha buscado obstruir diretamente a apuração conduzida pelas autoridades.

A ofensiva dá sequência ao cerco contra grupos que se aproveitaram de aposentados e pensionistas para aplicar descontos ilegais, um esquema que movimentou valores milionários em todo o país.

