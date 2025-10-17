PF deflagra operação contra grupo internacional de cibercriminosos extorquistas

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17), a Operação Decrypt, voltada para desarticular uma organização criminosa internacional especializada em ataques cibernéticos do tipo ransomware, uma das modalidades mais sofisticadas e prejudiciais de crime digital.

A ofensiva resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, além de uma busca e uma prisão temporária no estado de São Paulo. As investigações têm como foco a atuação de um cidadão brasileiro suspeito de integrar o grupo criminoso.

Ransomware

O ransomware consiste na invasão de sistemas, criptografia de dados e posterior exigência de pagamento de resgate, geralmente em criptomoedas, para a liberação das informações. Esse tipo de ataque pode causar prejuízos milionários às vítimas, com interrupção de serviços e comprometimento de operações essenciais, como as bancárias.

A operação teve como base indícios dos crimes de invasão de dispositivos informáticos, extorsão digital, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Crimes cibernéticos Segundo a PF, a Decrypt é fruto de uma cooperação internacional, viabilizada por meio da Rede 24/7, prevista na Convenção de Budapeste sobre Crimes Cibernéticos. O mecanismo permite o intercâmbio ágil de informações entre autoridades de diferentes países, ampliando o alcance das investigações.