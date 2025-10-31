Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Petrobras anuncia redução de preços do gás natural

Atualização nos valores não afeta gás de cozinha, seja em botijões ou a granel

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13h34.

A Petrobras anunciou que os preços de venda da molécula de gás natural para as distribuidoras terão uma redução média de 1,7% a partir deste sábado, 1º de novembro.

A atualização, segundo a estatal, segue os contratos firmados entre a companhia e as distribuidoras, que preveem reajustes trimestrais com base nas variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

De acordo com a Petrobras, o novo cálculo considera uma alta de 2,18% no preço do Brent e uma valorização de 3,83% do real frente ao dólar no período.

A companhia afirmou que, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendida às distribuidoras já caiu cerca de 33%.

O preço do gás vai diminuir?

A Petrobras afirmou que o preço final do gás natural ao consumidor não depende apenas do valor cobrado pela estatal.

Entram na conta também o custo de transporte, das distribuidora, as margens de revenda (no caso do GNV, dos postos) e os tributos federais e estaduais.

Além disso, as tarifas ao consumidor final precisam ser aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme a legislação de cada estado.

A Petrobras esclareceu, ainda, que a atualização não se aplica ao GLP (gás de cozinha), seja em botijões ou a granel, apenas ao gás natural canalizado, usado por indústrias, comércios, veículos e residências conectadas à rede.

Acompanhe tudo sobre:GásPetrobras

Mais de Brasil

Obras do trem entre SP e Campinas começam em maio de 2026

'Consórcio da Paz': entenda o projeto de governadores contra crime organizado

PF faz operação contra corrupção e lavagem de dinheiro nesta sexta

CNH sem autoescola deve começar a valer ainda essse ano, diz ministro

Mais na Exame

Marketing

McDonald’s lança miniatura de carro da Oracle Red Bull Racing

Inteligência Artificial

Nvidia e Hyundai fecham parceria para joint-venture de IA

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: COP30 é possível último teste para capacidade de mobilização global

Mundo

Haddad lidera agenda estratégica para financiamento antes da COP30