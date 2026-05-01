SP lidera criação de empregos no Brasil e tem maior salário médio de admissão

O estado de São Paulo segue na liderança da criação de empregos no Brasil, com destaque para o 1º trimestre de 2026, quando foram geradas 183 mil vagas formais de trabalho, uma média de 2 mil novas oportunidades a cada dia.

O levantamento, feito pela Fundação Seade com dados do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revela ainda que o estado concentrou 30% do total de vagas criadas no Brasil nesse período.

Dados do Caged mostraram que o Brasil criou 228.208 empregos formais. No primeiro trimestre de 2026, o indicador acumula a geração de 613.373 postos de trabalho, 10% a menos do que o saldo de vagas no mesmo período do ano passado (675.119).

Em São Paulo, foram criadas 68 mil novas vagas em março, o que representa um aumento de 0,46% em relação ao mês anterior.

No acumulado de 12 meses, o estado gerou 278,5 mil oportunidades, o que corresponde a 23% de todos os postos de trabalho com carteira assinada criados no país.

Os dados mostram ainda que o Estado tem o maior salário médio de admissão registrado no estado: R$ 2.646,63, 12% acima da média nacional de R$ 2.350,83. O valor foi o maior do país, superando outros estados como Santa Catarina e o Distrito Federal.

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para a geração de vagas, com 49.475 novas oportunidades em março. Dentro desse segmento, as áreas de comunicação, transporte e administração pública se destacaram. Já a indústria geral, com especial foco na transformação, foi responsável por 8.197 novas contratações.

O governador Tarcísio de Freitas afirmou que desde o início de sua gestão, a prioridade tem sido criar um ambiente favorável ao investimento, promovendo uma redução da burocracia e oferecendo segurança jurídica.

“Desde o início da gestão, nosso foco tem sido criar um ambiente favorável para quem quer investir no nosso estado, reduzindo a burocracia e promovendo segurança jurídica. Sabemos que essa base, junto à capacitação e educação, é fundamental para beneficiar o trabalhador paulista com mais oportunidades de crescimento”, afirmou o governador em nota enviada à EXAME.

Com esses números, São Paulo consolidou-se como o maior responsável pela geração de empregos no Sudeste, com 63,5% das vagas criadas na região no primeiro trimestre de 2026.