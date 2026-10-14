Votação do fim da escala 6x1: o que falta para a aprovação?

RESUMO ＋ A proposta que prevê o fim da escala 6x1 pode ser votada nos dois turnos pelo Senado nesta quarta-feira, 14. A PEC 221/2019 reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, estabelece dois dias de descanso por semana e proíbe a redução salarial. A mudança seria gradual, com a jornada de 42 horas entrando em vigor dois meses após a publicação da emenda e o limite de 40 horas após um ano e dois meses.

A proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 pode ter os dois turnos de votação concluídos no Senado nesta quarta-feira, 14. A PEC 221/2019 passou pela quarta sessão de discussão no Plenário na terça-feira, 13, e depende de uma última sessão antes da primeira votação.

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), apresentou um requerimento de calendário especial para acelerar a tramitação. Se a quebra dos intervalos regimentais for aprovada, os senadores poderão votar a proposta em primeiro e segundo turnos ainda nesta quarta-feira.

O texto prevê a redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salários. A mudança seria implementada gradualmente.

De autoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), a proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No Senado, recebeu 36 emendas até terça-feira, todas rejeitadas pelo relator, Omar Aziz (PSD-AM).

O que muda com o fim da escala 6x1?

A PEC substitui a jornada padrão de seis dias de trabalho e um de folga por um modelo de cinco dias de trabalho e dois de descanso.

Além disso, reduz a duração máxima da jornada semanal de 44 para 40 horas, mantendo o limite de até oito horas diárias e permitindo compensações previstas em acordos ou convenções coletivas.

O texto também determina que um dos dois dias de repouso seja, preferencialmente, aos domingos.

As novas regras valeriam para contratos de trabalho já existentes, sem redução salarial. A proteção também se aplica aos pisos salariais, que não poderão ser reduzidos proporcionalmente à diminuição da jornada.

Quando a jornada de 40 horas entraria em vigor?

A redução da jornada ocorrerá em duas etapas, caso a PEC seja aprovada e promulgada.

Dois meses após a publicação da emenda: a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso por semana.

a jornada máxima semanal cairá de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso por semana. Um ano e dois meses após a publicação: a jornada máxima chegará ao limite definitivo de 40 horas semanais.

Durante a primeira etapa, acordos ou convenções coletivas poderão permitir jornadas diárias superiores a oito horas para acomodar as 42 horas semanais, desde que os dois dias de repouso sejam preservados.

A PEC também estabelece que a entrada em vigor das novas regras não implicará redução proporcional das jornadas que já sejam iguais ou inferiores a 40 horas semanais.

Empresas poderão negociar escalas diferentes da 5x2?

Sim. A proposta permite que convenções e acordos coletivos estabeleçam escalas diferentes da 5x2, desde que seja garantida a média de dois dias de folga por semana ao longo do mês.

O trabalhador também deverá ter pelo menos um dia de descanso a cada período de sete dias.

Uma lei poderá estabelecer regras específicas para setores que exigem jornadas diferenciadas, como saúde, transporte e segurança. Essas regras deverão respeitar os limites constitucionais de jornada e descanso.

A proposta também prevê a possibilidade de regras de transição para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenas empresas, condicionadas à manutenção do nível de emprego..

Quem poderá ficar fora das novas regras?

A PEC estabelece exceções para determinadas categorias de trabalhadores.

As novas regras de duração e controle da jornada não serão obrigatórias para empregados com diploma de ensino superior que recebam pelo menos 2,5 vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O valor de referência apresentado na proposta é de R$ 21.188,85. Nesses casos, a aplicação dos limites poderá ocorrer por decisão do empregador ou por acordo coletivo. As regras de descanso semanal continuam válidas.

As mudanças também não se aplicam aos servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Nos contratos vigentes da administração pública que envolvam mão de obra, a redução da jornada dependerá de aditamento contratual, que deverá ocorrer em até um ano. O segundo dia de descanso, porém, será garantido dois meses após a publicação da emenda, independentemente desse ajuste.

O que falta para o fim da escala 6x1 ser aprovado?

Para ser aprovada no Senado, uma proposta de emenda à Constituição precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos.

O rito normal prevê cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e outras três antes da votação em segundo turno.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a base do governo já reuniu as assinaturas necessárias para apresentar o requerimento de quebra dos intervalos regimentais. O pedido deverá ser analisado após a quinta sessão de discussão.

Se o requerimento for aprovado, os dois turnos poderão ocorrer ainda nesta quarta-feira.

Durante o debate de terça-feira, Alcolumbre afirmou que o fim da escala 6x1 “vai mudar a vida de milhões de trabalhadores brasileiros”.

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a aprovação do texto sem alterações e afirmou que a redução da jornada poderá ampliar a oferta de empregos.

Também manifestaram apoio à proposta os senadores Weverton (PDT-MA), Chico Rodrigues (PSB-RR), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A aprovação no Senado não significa que as novas regras passarão a valer imediatamente. A redução da jornada e a ampliação do descanso dependerão da promulgação e da publicação da emenda, que darão início aos prazos de transição.