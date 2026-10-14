Qual o peso de Cleitinho para Flávio Bolsonaro no 2º turno em Minas? Especialistas analisam

RESUMO ＋ Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16,3 milhões de eleitores, está no centro das estratégias de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno presidencial. No estado, Flávio venceu a primeira rodada com 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula. Governador eleito com 55,3% dos votos, Cleitinho Azevedo (Republicanos) declarou apoio ao senador do PL, mas especialistas apontam que parte de seu eleitorado também vota no presidente petista.

Com 16,3 milhões de eleitores, Minas Gerais está no centro das estratégias presidenciais no segundo turno. O estado concentra 10,32% do eleitorado brasileiro e é o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo.

A menos de 12 dias do segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planejam voltar a concentrar atenções no estado.

O petista deve visitar Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Ipatinga, no Vale do Aço, nesta semana. Já o parlamentar do PL deve realizar agendas em Belo Horizonte e Juiz de Fora até a próxima sexta-feira, 24.

No primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro terminou com 47,03% dos votos válidos, com vantagem de 1,87 ponto percentual sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 45,16%.

A experiência da eleição passada mostra que a mobilização presidencial pode funcionar mesmo quando a disputa estadual já terminou. Em 2022, Romeu Zema foi reeleito governador no primeiro turno e Minas voltou às urnas quatro semanas depois apenas para escolher o presidente. Ainda assim, o comparecimento aumentou: passou de 77,71% no primeiro turno para 79,01% no segundo. A abstenção caiu de 22,29% para 20,99%.

Em 2026, a segunda rodada entre Lula e Flávio acrescenta um personagem com capacidade de mobilização própria no estado. Governador eleito no primeiro turno, Cleitinho Azevedo (Republicanos) teve 55,3% dos votos válidos, com 6,3 milhões de votos.

As pesquisas da última semana antes da votação indicavam a possibilidade de um segundo turno contra Patrus Ananias (PT), cenário que não se confirmou.

No estado, Flávio Bolsonaro terminou com 48,24% dos votos válidos, com 5,7 milhões de votos, seguido pelo presidente Lula, com 43,33%, equivalente a 5,1 milhões de votos.

Cleitinho já declarou apoio a Flávio Bolsonaro e, na véspera do primeiro turno, afirmou que pretendia fazer palanque para o candidato do PL caso a eleição presidencial fosse ao segundo turno.

Com a confirmação da segunda rodada, o governador eleito pode oferecer a Flávio uma liderança estadual de forte exposição política.

“A transferência desse apoio, porém, encontra um limite no próprio perfil do eleitorado de Cleitinho”, diz Cláudio Figueiredo, historiador e especialista em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Ele explica: “Se observarmos no Datafolha divulgado do dia 28 de setembro, 59% desses eleitores que declararam voto no Cleitinho para ser governador, escolhiam Flávio Bolsonaro para presidente, já outros 22% decidiram que votariam no Luis Inácio. Agora, se observarmos os eleitores de Patrus, essa associação era mais direta de 87% declarando seu voto em um governo federal petista do que só em 6% que projetavam em Flávio”, analisa o pesquisador.

Amanda Pinho, especialista em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta que unir forças com um presidenciável ajuda a situar politicamente uma candidatura e pode ampliar sua base, mas não determina a escolha para o governo.

“É um tipo de leitura que ajuda a explicar esse movimento inverso que pode ocorrer num segundo turno, do qual Cleitinho pode oferecer uma possível agenda, assim como uma estrutura política e exposição para Flávio aqui em Minas, sem que os votos conquistados pelo senador na disputa estadual migrem automaticamente para o candidato do PL”, diz.

A estratégia adotada por Cleitinho durante a campanha reforça essa diferença.

O senador mineiro evitou, por exemplo, dar uma nota ao governo federal em uma sabatina e repetiu que pretende dialogar com qualquer presidente eleito.

Lula tem eleitor além de Patrus

Do lado petista, os números mostram uma situação diferente. Lula tem uma base eleitoral em Minas maior do que a alcançada por Patrus na corrida estadual. Enquanto o presidente registrou 43,33% dos votos válidos no primeiro turno, cerca de 5,1 milhões de votos, Patrus terminou com 26,34% na disputa pelo Palácio Tiradentes, com 3 milhões de votos.

A diferença mostra que uma parcela relevante do eleitorado que escolheu Lula para presidente fez outra opção para governador, inclusive entre os eleitores de Cleitinho, já que o governador eleito recebeu 6,3 milhões de votos, enquanto Flávio teve 5,7 milhões de votos.

“O peso de Minas em um segundo turno, portanto, passa também pela disputa por esse eleitor que separa as escolhas estadual e nacional”, afirma Pinho.