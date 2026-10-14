Ela criou um salão de beleza para quem vive atrasada — e construiu um negócio de R$ 30 milhões

O setor de beleza e cuidados pessoais vendeu R$ 173,1 bilhões, em 2024, no Brasil, segundo dados da Euromonitor. O número marcou um crescimento de 10,3% em relação ao ano anterior. Dentro desse mercado, a empreendedora Gisela Prochaska decidiu apostar em um novo nicho: salões de beleza de luxo, sem hora marcada e pensados para resolver demandas simples da rotina corrida das mulheres.

“Os pacotes, os combos e a disponibilidade para aquela mulher que não marcou horário, ou para aquela que marcou e está atrasada — que, na verdade, representa a maioria dos atendimentos. É importante ter essa flexibilidade para atender a mulher moderna, que tem uma vida cheia e precisa de praticidade”, diz Prochaska, fundadora e CEO.

O Stylebar nasceu em 2018, na Alameda Lorena, em São Paulo. A expansão aconteceu de forma orgânica, com a procura de clientes para abrir unidades franqueadas. Hoje, a marca conta com 12 salões, 11 deles em São Paulo, e um em Goiás.

O crescimento para outros estados marca uma nova fase da franquia, além do novo modelo voltado para os shoppings. Com as novidades e a estruturação de uma equipe de expansão comercial, o Stylebar espera faturar R$ 30 milhões em 2026, um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

De salão de beleza a bar de beleza

Formada em pedagogia, Gisela trabalhou em escolas durante seis anos até decidir empreender. Ela abriu uma empresa de eventos corporativos, mas, em uma viagem a Nova York para visitar a filha, conheceu um modelo diferente de salões. Durante o período, elas precisaram se arrumar de última hora e sua filha a apresentou a um salão de beleza focado apenas em escovas de cabelo e que realizava o cuidado sem hora marcada.

Na época, sua filha chegou a brincar que a mãe deveria abrir um negócio assim no Brasil. A brincadeira, no entanto, ficou na cabeça de Prochaska, que começou a idealizar um modelo adaptado ao Brasil.

“A mulher brasileira é completamente diferente da mulher americana. A brasileira gosta de ter tudo no mesmo lugar: cabelo, manicure e maquiagem. Foi aí que eu pensei: ‘Vamos unir tudo em um lugar só’. E assim nasceu o Stylebar, em 2018”, afirma.

O conceito do Stylebar é oferecer serviços rápidos para quem precisa se arrumar no dia a dia, como escova, penteados, maquiagem e manicure. A marca não trabalha com corte de cabelo nem serviços químicos, como coloração e reflexos, justamente para manter a proposta de praticidade e reduzir o tempo que a cliente passa no salão. O espaço também conta com um bar, que oferece bebidas como café, cappuccino e champanhe, reforçando a ideia de um ambiente de beleza e convivência.

Unidade do Stylebar: modelo reúne serviços de beleza rápida, como cabelo, maquiagem e manicure, em um ambiente voltado à praticidade e à conveniência (Divulgação)

Paralelamente à criação do salão, a empreendedora também desenvolveu uma linha própria de cosméticos. Os produtos seguem as premissas da marca, com fórmulas sem ingredientes de origem animal e sem testes em animais, além de embalagens recicláveis. A linha também é usada nos próprios serviços oferecidos pelas unidades.

A empreendedora pesquisou o mercado e contratou os melhores profissionais que conhecia para começar a estruturar a abertura do salão. A primeira equipe recebeu treinamento nas áreas de cabelo, unhas e maquiagem, e a capacitação se tornou parte da operação da marca. Atualmente, a empresa mantém treinamentos voltados tanto ao jeito de trabalhar e atender do Stylebar quanto ao uso adequado dos produtos.

Para atrair a primeira clientela, Prochaska começou convidando família e amigas. Também apostou na distribuição de gift cards na região e em permutas com influenciadoras.

“Nos primeiros seis meses, já estávamos lotados. O negócio começou a ganhar força e, depois de um ano de funcionamento, recebemos o primeiro pedido de franquia”, diz a empreendedora.

Da primeira franquia à expansão

A primeira unidade franqueada veio de surpresa, em um momento em que o Stylebar ainda não possuía um modelo de franquia pronto. A partir desse primeiro movimento, começaram a estruturar e criar padrões de funcionamento. “Com processos, manuais e vídeos de treinamento, nos estruturamos para ter uma fórmula replicável e escalável. E seguimos melhorando todos os dias, aprendendo com as franqueadas, as equipes e as clientes”, diz.

No primeiro momento, o crescimento das unidades apostou, principalmente, na Grande São Paulo. “São Paulo é um mercado muito dinâmico, e logo entendemos que fazia sentido desenvolver e consolidar o Stylebar onde a demanda por praticidade é tão presente”, afirma a CEO.

Neste ano, a marca lança a primeira loja em shopping, no Pátio Higienópolis, em São Paulo. “A loja está na frente de uma academia, ao lado de um supermercado e próxima ao estacionamento. Somos um negócio de beleza, mas também de conveniência. A pessoa sai da academia, passa no salão, ou está no supermercado e aproveita para se arrumar.”

A empreendedora acredita que o espaço do shopping ainda pode ser um espaço para que a marca se torne mais conhecida. Para a abertura, também foi estabelecido um novo modelo de franquias, as Petit, com tamanho reduzido e investimentos a partir de R$ 350 mil.

A expansão pelo Brasil

Em 2026, o Stylebar inaugurou a primeira unidade fora de São Paulo. A unidade está em Goiânia, Goiás, e tem um tamanho amplo e maior diversidade de serviços. Além dos serviços já oferecidos, a loja ganhou spa, depilação e massagem, com objetivo de atuar com opções voltadas ao bem-estar.

A opção de incrementar os novos serviços pode ser adotada pelas demais lojas que possuem espaço e interesse.

Para continuar crescendo pelo país, a empreendedora aposta na criação de uma equipe de expansão. A ideia é realizar estudos de geomarketing para mapear o raio de atuação de cada unidade e evitar sobreposição entre as áreas de influência. Para 2027, a intenção é estruturar melhor a expansão, com a definição de cidades e bairros prioritários, de modo a garantir um crescimento mais direcionado e estratégico.

Um dos desafios é a implementação do conceito entre colaboradores e clientes para chegar a novas cidades. Uma possível forma de expansão acontecerá por meio das capitais, que possuem mais demanda para serviços rápidos e sem dependência de hora marcada.

Com a estratégia, a empresa espera faturar R$ 30 milhões em 2026 e abrir novas unidades a partir de 2027. Para Prochaska, no entanto, o objetivo não é crescer apenas em número de lojas, mas manter o padrão de atendimento e qualidade da marca. “A gente espera uma expansão com crescimento uniforme e com muita qualidade, acima de tudo”, afirma.