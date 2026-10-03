Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 45% e Flávio, 42%, dos votos válidos no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 45% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3.

Nesse cenário, os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro do levantamento. Na comparação com a pesquisa divulgada na quinta-feira, Lula permaneceu com o mesmo percentual, enquanto Flávio teve uma variação positiva de dois pontos percentuais.

Segundo o instituto, o cálculo de votos válidos segue a forma como a Justiça Eleitoral divulga os resultados oficiais das eleições, sem considerar votos em branco e nulos e as abstenções.

Entre os outros candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%, e Augusto Cury (Avante), também com 3%. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Votos válidos Datafolha para presidente

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 0

Rui Costa Pimenta (PCO): 0

Edmilson Costa (PCB): 0

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

Clariana Barão (DC): 0

Hertz Dias (PSTU): 0

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais, neste sábado, 3. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.

Mais informações em instantes.