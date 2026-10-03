Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 45% e Flávio, 42%, dos votos válidos no 1º turno

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h39.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 18h54.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 45% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3.
Nesse cenário, os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro do levantamento. Na comparação com a pesquisa divulgada na quinta-feira, Lula permaneceu com o mesmo percentual, enquanto Flávio teve uma variação positiva de dois pontos percentuais.
Segundo o instituto, o cálculo de votos válidos segue a forma como a Justiça Eleitoral divulga os resultados oficiais das eleições, sem considerar votos em branco e nulos e as abstenções.
Entre os outros candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%, e Augusto Cury (Avante), também com 3%. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.
No cenário de segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro.
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais, neste sábado, 3. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.
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