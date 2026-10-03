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Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 45% e Flávio, 42%, dos votos válidos no 1º turno

Nesse cenário, os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro do levantamento

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h39.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 18h54.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 45% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3.

Nesse cenário, os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro do levantamento. Na comparação com a pesquisa divulgada na quinta-feira, Lula permaneceu com o mesmo percentual, enquanto Flávio teve uma variação positiva de dois pontos percentuais.

Segundo o instituto, o cálculo de votos válidos segue a forma como a Justiça Eleitoral divulga os resultados oficiais das eleições, sem considerar votos em branco e nulos e as abstenções.

Entre os outros candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%, e Augusto Cury (Avante), também com 3%. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Votos válidos Datafolha para presidente

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Samara Martins (UP): 0
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0
  • Edmilson Costa (PCB): 0
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0
  • Clariana Barão (DC): 0
  • Hertz Dias (PSTU): 0

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais, neste sábado, 3. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.

Mais informações em instantes. 

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