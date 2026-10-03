O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3.

Os votos válidos são a forma como o TSE divulga o resultado oficial das eleições. São os votos dados aos candidatos. Esse cálculo deixa de fora os votos em branco, nulos e abstenções.

Para vencer no 1.º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Intenção de voto – 1º turno | Votos válidos

- Lula (PT): 46%

- Flávio Bolsonaro (PL): 45%

- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

- Renan Santos (Missão): 3%

- Ronaldo Caiado (PSD): 3%

- Clariana Barão (DC): 0%

- Edmilson Costa (PCB): 0%

- Hertz Dias (PSTU): 0%

- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

- Zema (Novo): 0%

- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

- Samara (UP): 0%

- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

Mais informações em instantes.