(Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h23.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 19h25.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3.
Os votos válidos são a forma como o TSE divulga o resultado oficial das eleições. São os votos dados aos candidatos. Esse cálculo deixa de fora os votos em branco, nulos e abstenções.
Para vencer no 1.º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.
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