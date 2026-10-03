Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 46% e Flávio, 45%, dos votos válidos no 1º turno

Os dois estão tecnicamente empatados na véspera do primeiro turno

(Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

(Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h23.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 19h25.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3.

Os votos válidos são a forma como o TSE divulga o resultado oficial das eleições. São os votos dados aos candidatos. Esse cálculo deixa de fora os votos em branco, nulos e abstenções.

Para vencer no 1.º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Intenção de voto – 1º turno | Votos válidos

  • - Lula (PT): 46%
  • - Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • - Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • - Renan Santos (Missão): 3%
  • - Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • - Clariana Barão (DC): 0%
  • - Edmilson Costa (PCB): 0%
  • - Hertz Dias (PSTU): 0%
  • - Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • - Zema (Novo): 0%
  • - Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • - Samara (UP): 0%
  • - Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

Mais informações em instantes.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais
Próximo

Mais de Brasil

Candidatos a governador em Pernambuco; veja o número e os nomes

Pesquisa Datafolha para presidente 2º turno: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 46%

Candidatos a governador no Paraná; veja o número e os nomes

Candidatos a governador no Pará; veja o número e os nomes

Mais na Exame

Brasil

Candidatos a governador em Pernambuco; veja o número e os nomes

Esporte

São Paulo vence Corinthians por 3x2 no agregado e conquista título inédito do Brasileirão Feminino

Mercados

Índia está entre os países com mais obesos, mas poucos querem as 'canetas emagrecedoras'

ESG

Clima fica fora da urna: apenas 3% dos candidatos abordam mudanças climáticas na campanha eleitoral