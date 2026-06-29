Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 44%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 44%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 8%, enquanto 1% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em meados de junho, Lula recuou de 49% para 47%, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 43% para 44%.

Os recortes demográficos mostram desempenhos distintos entre os segmentos do eleitorado. Lula lidera entre as mulheres, com 55% das intenções de voto, contra 36% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL aparece com 53%, enquanto o presidente registra 39%.

Por faixa etária, Lula mantém vantagem entre os eleitores de 41 a 59 anos, com 49%, e amplia a diferença entre aqueles com 60 anos ou mais, segmento em que alcança 62%, contra 33% de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL lidera entre os jovens de 16 a 24 anos, por 52% a 34%, e também entre os entrevistados de 25 a 40 anos, por 48% a 44%.

No recorte por escolaridade, Lula registra 60% entre os eleitores com ensino fundamental, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Já o senador do PL lidera entre os entrevistados com ensino médio, por 52% a 39%, e também entre aqueles com ensino superior, por 47% a 44%.

Entre os grupos religiosos, Lula alcança 53% entre os católicos e 58% entre os entrevistados sem religião. Flávio Bolsonaro abre ampla vantagem entre os evangélicos, segmento em que registra 60% das intenções de voto, contra 32% do presidente.

A pesquisa também mostra diferenças por renda. Lula registra 61% entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo e 54% entre aqueles que recebem de um a dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro lidera entre os entrevistados com renda de dois a cinco salários mínimos, por 51% a 41%, e entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, por 53% a 40%.

Regionalmente, Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, onde registra 61% das intenções de voto, contra 30% do senador. O senador lidera no Sul, por 63% a 33%, e também no Norte/Centro-Oeste, por 50% a 41%. No Sudeste, Lula aparece com 47%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 44%.

Lula vence Zema, Caiado e Renan Santos em outros cenários de segundo turno

Além do confronto com Flávio Bolsonaro, a pesquisa testou outros três cenários de segundo turno.

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 48% das intenções de voto, enquanto o adversário aparece com 38%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 13%, e 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Em uma disputa contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente marca 47%, diante de 39% do adversário. Nesse cenário, 12% votariam em branco, nulo ou nenhum candidato, e 2% permanecem indecisos.

A maior vantagem entre os cenários testados ocorre contra Renan Santos (Missão). Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Renan registra 36%, uma diferença de 12 pontos percentuais. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 15%, e 2% disseram não saber ou preferiram não responder.

Lula vs. Romeu Zema

Lula: 48%

Romeu Zema: 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

NS/NR: 2%

Lula vs. Ronaldo Caiado

Lula: 47%

Ronaldo Caiado: 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

NS/NR: 2%

Lula vs. Renan Santos

Lula: 48%

Renan Santos: 36%

Nenhum/Branco/Nulo: 15%

NS/NR: 2%

A pesquisa BTG Pactual/Nexus entrevistou 2.009 eleitores com 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e cobertura nas 27 unidades da Federação, com distribuição proporcional por região. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026 e tem como estatístico responsável Nele El-Dash (Conre 8656-A).