Pazuello vem a SP para entrega de vacina a governadores

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vem a São Paulo na manhã de segunda-feira, 18, para o início da distribuição da vacina contra a Covid-19, junto com governadores de estados. O evento será realizado no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, São Paulo, às 7 da manhã.

A expectativa é de uma presença maciça dos governadores e de técnicos do Ministério da Saúde. Na tarde de domingo, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) confirmou presença na reunião num vídeo distribuído nas redes sociais. Segundo Leite, entre 200.000 e 300.000 doses da vacina do Instituto Butantan devem ir para o estado neste primeiro envio das doses aos estados.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também publicou em redes sociais que está se deslocando para São Paulo neste momento.

#ParáContraoCoronavírus | Estou me deslocando, neste momento, ao Estado de São Paulo para receber, amanhã de manhã, as primeiras doses das vacinas aprovadas pela @anvisa_oficial para o uso emergencial. pic.twitter.com/WkeYfoGkww — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 17, 2021

Também confirmaram que estão a caminho o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).