Pazuello é nomeado secretário de Estudos Estratégicos da Presidência

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nessa terça-feira o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para o cargo de secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República.

O ex-ministro, que é general da ativa, vai despachar no Palácio do Planalto com o novo governo.

Pazuello foi demitido do Ministério da Saúde em março, com a promessa de que receberia um outro cargo no governo, o que não havia acontecido até agora. Bolsonaro pretendia desde o início alocá-lo no comando da SAE, mas o titular da secretaria, almirante Flávio Rocha, não manifestou intenção de deixar o cargo.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, Rocha, que também é militar da ativa, pode ir para reserva em breve e então deixaria o posto.

Pazuello foi nomeado no momento em que enfrenta um processo disciplinar no Exército por ter participado de um ato político em defesa do governo com Bolsonaro, no Rio de Janeiro, há 10 dias. Esse tipo de participação é vedado aos militares da ativa.