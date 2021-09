'Passaporte da vacina' começa a valer hoje no Rio; tire suas dúvidas

Locais e estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro vão passar a exigir a comprovação da vacinação contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira, dia 15. Com isto, será preciso apresentar um dos documentos para poder acessar e permanecer em espaços como academias de ginástica, cinemas e teatros.

Há uma série de regras que devem ser seguidas pelos responsáveis pelos espaços e pelo público. Entre elas, estão prazos para concluir o esquema vacinal de acordo com a idade da pessoa e mais de um comprovante aceito. Abaixo, confira perguntas e respostas sobre o que passa a valer para o município:

Quais lugares passam a exigir o comprovante de vacinação?

academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais

vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos

cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação

atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas

locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in

conferências, convenções e feiras comerciais

Quais documentos serão exigidos para acessar os locais com a exigência do passaporte?

documento de identidade com foto

certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS (veja aqui o passo a passo para o acesso)

comprovante no formato impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação em um dos postos de saúde

caderneta ou cartão de vacinação no formato impresso

O que é de responsabilidade dos espaços que passam a exigir o comprovante de vacinação?

controlar a entrada de cada indivíduo nas suas dependências, mediante apresentação de comprovante vacinal juntamente com documento de identidade com foto

evitar aglomerações no acesso às suas dependências

continuar a seguir as regras previstas nas medidas de restrição em vigor no momento de acordo com o tipo de estabelecimento, como distanciamento social e capacidade de ocupação

Ainda não chegou a data para minha segunda dose. O que acontece?

A Prefeitura do Rio criou um calendário com os prazos que os locais devem conferir referente à segunda dose. O cronograma foi planejado contemplando o intervalo máximo de três meses entre as aplicações — tempo necessário para quem recebeu imunizantes Pfizer ou AstraZeneca.

Funciona da seguinte forma: por exemplo, os idosos de 60 anos ou mais, que estão no primeiro grupo a ser imunizado, já devem ter completado o ciclo vacinal até o dia 15 de setembro. Já as pessoas de 18 a 29 anos têm até 15 de novembro para tomar a segunda dose. Confira o cronograma:

60 anos ou mais: a partir de 15 de setembro

de 50 a 59 anos: a partir de 16 de setembro

de 40 a 49 anos: a partir de 1º de outubro

de 30 a 39 anos: a partir de 1º de novembro

de 18 a 29 anos: a partir de 15 de novembro

Em quanto tempo a dose da vacina contra a Covid-19 aparece para consulta no ConecteSUS?

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Prefeitura do Rio leva, em média, 3 dias úteis para cadastrar os dados de vacinação no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Após esse tempo, a migração dos dados para a plataforma ConecteSUS é feita pelo Ministério da Saúde, que pode levar um prazo de até 10 dias, segundo o órgão federal.

Apesar do tempo de atendimento, a dose recebida ainda não está cadastrada no ConecteSUS. Como peço a inclusão?

Apenas para os atendimentos feitos nos postos da cidade do Rio de Janeiro, em caso de dúvidas ou divergências, a SMS criou um canal de contato. A pessoa deve enviar um relato sobre o problema ou contendo a dúvida para o e-mail suporteconectesus@rio.rj.gov.br, em que deve estar anexadas imagens do comprovante de vacinação e de um documento de identificação com foto e CPF.

Ainda é possível voltar ao ponto de vacinação onde foi tomada a vacina para buscar informações. É preciso levar o comprovante de vacinação, do documento de identificação com foto e CPF.

Danifiquei ou perdi meu cartão/comprovante de vacinação. O que faço?

A pessoa nesta situação deve ir até a unidade onde foi feito o atendimento para solicitar uma segunda via do documento. É necessário levar documento com foto e CPF.

Fui vacinado fora do país ou sou estrangeiro. Como comprovo estar imunizado contra a Covid-19?

Segundo a Secretaria municipal do Rio, para os locais da cidade onde terá a exigência serão aceitos os comprovantes internacionais de vacinação, emitidos pelos países de origem do visitante. Além do documento de identidade oficial com foto.

Fui vacinado contra a Covid-19 em um posto de saúde municipal da cidade do Rio. É válido para viagens internacionais?

Antes de viajar para um país, é preciso conferir as regras de entrada para estrangeiros, como restrições a tipos de imunizantes contra o coronavírus e a documentação exigida. Segundo o Ministério da Saúde, apesar de não existir uma normativa internacional publicada, alguns países estão aceitando o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19 como comprovante de vacinação, que é acessado através do ConecteSUS.

Já de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não houve qualquer orientação, até o momento, da Organização Munsial de Saúde (OMS) ou do Ministério da Saúde para inserir a comprovação de vacinação contra a Covid-19 no Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP).