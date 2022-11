Paralisação em SP: veículos podem receber multa de R$ 100 mil, diz Rodrigo Garcia

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que haverá multa de R$ 100 mil a veículos que estejam obstruindo o trânsito e que manifestantes podem ser presos.

Nesta manhã de terça-feira, existem cerca de 90 pontos de manifestações bolsonaristas em vias no estado, 40 delas já desobstruídas. O tucano fez apelo "para que essas manifestações se encerrem".

Garcia disse ter estabelecido um gabinete de crise ainda na segunda com a participação das polícias e do Ministério Público. Ele afirmou que pode haver uso da força para cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de desbloquear vias. O governador frisou que haverá multa de R$ 100 mil a veículos que estejam obstruindo o trânsito e que manifestantes podem ser presos.

"Quero aqui fazer um apelo para que essas manifestações se encerrem. As eleições acabaram. Nós vivemos em um país democrático e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. Aos vencedores, o mandato, e aos perdedores, o reconhecimento da derrota", disse.

ACOMPANHE AO VIVO: Paralisação dos caminhoneiros continua pelo Brasil