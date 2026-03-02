Brasil

Papa Leão XIV nomeia novo arcebispo de Aparecida

Nomeação de Dom Mário Antônio da Silva, de 59 anos, foi oficializada nesta segunda-feira, 2;

Para Leão XIV: pontífice escolheu Dom Mário Antônio da Silva para substituir Dom Orlando Brandes (Tiziana Fabi/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de março de 2026 às 19h34.

O papa Leão XIV oficializou nesta segunda-feira, 2, a nomeação de Dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo. A Arquidiocese de Aparecida é uma das mais importantes do país por abrigar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Até então arcebispo de Cuiabá, Dom Mário, de 59 anos, vai substituir Dom Orlando Brandes, que completa 80 anos em 2026.

Dom Mário será o sexto arcebispo da arquidiocese. Ele terá dois meses para assumir o cargo, período destinado à transição.

A Arquidiocese de Aparecida é formada por cinco municípios — Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira — e reúne 18 paróquias e uma capelania militar.

Quem é Dom Mario?

Nascido em 17 de outubro de 1966, em Itararé, no interior de São Paulo, Dom Mário iniciou a formação no Seminário Maior Divino Mestre, na Diocese de Jacarezinho, no Paraná. Ele tem mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e foi ordenado sacerdote em 1991.

Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Em 2015, assumiu como bispo diocesano de Roraima.

Em fevereiro de 2022, foi nomeado arcebispo metropolitano de Cuiabá pelo Papa Francisco.

Ele também é presidente da Cáritas Brasileira, entidade que promove ações de solidariedade a comunidades afetadas por situações socioambientais ou em vulnerabilidade.

