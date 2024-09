Pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, aponta o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) na liderança com 58% das intenções de voto na eleição para prefeito do Rio de Janeiro. O candidato à reeleição supera com ampla vantagem o segundo colocado, Alexandre Ramagem (PL), que pontua com 14%. O estudo foi divulgado na noite desta segunda-feira, 2. Na terceira posição está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) com 8%.

Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Ramagem e Tarcísio estão tecnicamente empatados no limite desse intervalo. O candidato Rodrigo Amorim (União Brasil) tem 2%. Os demais somaram menos de 1% das intenções de voto.

Intenções de voto no Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 58%

Alexandre Ramagem (PL): 14%

Tarcísio Motta (PSOL): 8%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 2%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Carol Sponza (NOVO): 1%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe / Não respondeu: 7%

Segundo turno

O instituto também simulou um eventual segundo turno entre Paes e Ramagem. Nesse cenário, o atual prefeito seria reeleito com 60% das intenções de voto contra 25% que tem o candidato do PL. Os votos nulos e brancos somam 8% e os que não sabem ou não responderam 7%. O governo de Paes também é aprovado por 64% dos eleitores, de acordo com a pesquisa. Outros 30% avaliam com reprovação e 6% não sabem ou não responderam.

O candidato do PSD é o que tem ainda o maior percentual de eleitores que afirmam ter certeza de seu voto, um total de 27%. Ramagem soma 8%dos que responderam que votariam nele com certeza. E Tarcísio tem 6%.

A pesquisa foi registrada no TSE como RJ-05272/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.