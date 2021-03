Paciente que não foi a Manaus é diagnosticado com a nova variante do coronavírus

A prefeitura de São Paulo confirmou no último sábado, 13, que identificou o primeiro caso da variante de Manaus do coronavírus em um paciente que não vive ou visitou a capital do Amazonas.

O paciente, que foi testado pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, teve sintomas leves e não foi internado.

Outros nove casos da variante de Manaus já haviam sido confirmados no estado. A diferença é que, até então, oito dos pacientes estiveram no Amazonas e um deles teve contato com um viajante.

Diante da confirmação, a Secretaria de Saúde alertou a população para a maior transmissibilidade da nova variante e recomendou que qualquer pessoa com sintomas de tosse, febre e dor de cabeça procure um posto de Serviço de Saúde da cidade.