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Outubro terá calor acima da média e chuvas irregulares em grande parte do Brasil

Previsão do Inmet indica temperaturas até 2 °C acima da média em áreas do Centro-Oeste e Sudeste e chuvas irregulares em regiões produtoras

No Rio de Janeiro, a expectativa é de volumes próximos da média climatológica. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

No Rio de Janeiro, a expectativa é de volumes próximos da média climatológica. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

César H. S. Rezende e com agências

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 14h28.

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O mês de outubro deve ser marcado por temperaturas acima da média em grande parte do Brasil e por uma distribuição desigual das chuvas entre as regiões, segundo previsão climática divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O prognóstico ocorre após uma onda de calor prevista para o fim de setembro, com possibilidade de temperaturas superiores a 40 °C em áreas de diferentes estados.

Segundo o Inmet, os maiores desvios de temperatura para outubro devem ocorrer nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Em áreas de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, as médias podem ficar mais de 2 °C acima dos valores normalmente registrados para o período.

Chuvas no Brasil

Na previsão do Inmet, algumas áreas devem registrar volumes de chuva acima da média histórica em outubro. É o caso de partes do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sudeste de Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, a expectativa é de volumes próximos da média climatológica.

Por outro lado, áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem ter precipitações abaixo do padrão esperado para o mês. O instituto também aponta irregularidade na distribuição das chuvas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Calor e falta de chuva

O cenário climático pode trazer impactos para a agricultura, especialmente em regiões produtoras do Centro-Oeste.

Em Mato Grosso e Goiás, a combinação entre temperaturas elevadas e chuvas irregulares pode dificultar a recuperação da umidade do solo e o avanço da semeadura da safra de verão.

Já em Mato Grosso do Sul, a previsão de chuvas mais frequentes tende a favorecer a recuperação da umidade do solo e criar melhores condições para o início do plantio e o desenvolvimento das lavouras.

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