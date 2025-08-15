Ônibus lotado é incendiado durante protesto em São Paulo; veja vídeo

Agência de notícias
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08h59.
Um ônibus cheio de passageiros foi incendiado na noite de quarta-feira, 13, na Zona Sul de São Paulo. O caso ocorreu na Estrada da Colônia, em Parelheiros, e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O ato ocorreu durante um protesto realizado por moradores de uma área que passava por uma ação de reintegração de posse. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento em que o motorista da linha 6091/10 Vargem Grande - Terminal Santo Amaro tentou passar por uma área bloqueada por barreiras com fogo pelos manifestantes, na Estrada da Colônia.
Logo depois, um grupo abordou o veículo, obrigou os passageiros a descerem e atearam fogo no coletivo enquanto ainda havia pessoas dentro do ônibus.
Ver essa foto no Instagram
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a manifestação. Durante o protesto, o grupo incendiou o ônibus, mas "todos conseguiram sair a tempo e não houve feridos".
O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, enquanto uma viatura da PM também teria sido danificada. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial do Jardim Imbuias como tentativa de homicídio, dano, incêndio e atentado contra a segurança de meio de transporte.
Por conta do incêndio, três linhas de ônibus que circulam na Estrada da Colônia tiveram as operações prejudicadas até as 3h30 desta quinta-feira (14), segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans.
Os ataques a ônibus vêm ocorrendo de forma contínua na cidade desde o dia 12 de junho. Segundo a prefeitura, até o momento, as empresas operadoras do transporte público relataram 636 depredações até quarta-feira.
"A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans reiteram o repúdio aos atos de vandalismo registrados no sistema de transporte e seguem fornecendo todas as informações necessárias para auxiliar nas investigações", informou o poder municipal em nota.