Ônibus lotado é incendiado durante protesto em São Paulo; veja vídeo

Um ônibus cheio de passageiros foi incendiado na noite de quarta-feira, 13, na Zona Sul de São Paulo. O caso ocorreu na Estrada da Colônia, em Parelheiros, e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O ato ocorreu durante um protesto realizado por moradores de uma área que passava por uma ação de reintegração de posse. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento em que o motorista da linha 6091/10 Vargem Grande - Terminal Santo Amaro tentou passar por uma área bloqueada por barreiras com fogo pelos manifestantes, na Estrada da Colônia.

Logo depois, um grupo abordou o veículo, obrigou os passageiros a descerem e atearam fogo no coletivo enquanto ainda havia pessoas dentro do ônibus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grajau tem (@grajautem)

Ação das autoridades e registro do caso

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a manifestação. Durante o protesto, o grupo incendiou o ônibus, mas "todos conseguiram sair a tempo e não houve feridos".

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, enquanto uma viatura da PM também teria sido danificada. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial do Jardim Imbuias como tentativa de homicídio, dano, incêndio e atentado contra a segurança de meio de transporte.

Impacto no transporte público

Por conta do incêndio, três linhas de ônibus que circulam na Estrada da Colônia tiveram as operações prejudicadas até as 3h30 desta quinta-feira (14), segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans.

Os ataques a ônibus vêm ocorrendo de forma contínua na cidade desde o dia 12 de junho. Segundo a prefeitura, até o momento, as empresas operadoras do transporte público relataram 636 depredações até quarta-feira.

"A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans reiteram o repúdio aos atos de vandalismo registrados no sistema de transporte e seguem fornecendo todas as informações necessárias para auxiliar nas investigações", informou o poder municipal em nota.