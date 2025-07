Manifestantes invadem prédio na Faria Lima — o mais caro do Brasil

Um grupo de manifestantes invadiu nesta quinta-feira, 3, o prédio do Itaú BBA, localizado na Faria Lima, com cartazes pedindo a taxação dos "super-ricos".

O Faria Lima 3500 é considerado um empreendimento "triplo A" adquirido por aproximadamente R$ 1,5 bilhão, sendo o prédio mais caro do Brasil.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os ativistas fazem parte da Frente Povo Sem Medo, que carregam cartazes e faixas com as frases "O povo não vai pagar a conta" e "Taxação dos super-ricos já".

O movimento informou em comunicado que a ação tem como objetivo defender a inclusão de pessoas com alta renda no pagamento do imposto de renda e a destinação de recursos públicos para a população. O grupo também afirmou que a manifestação é direcionada ao Congresso Nacional.

🚨AGORA: Manifestantes invadem a sede do banco Itaú, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para cobrar a taxação dos super-ricos. pic.twitter.com/hxIIMhLCUD — CHOQUEI (@choquei) July 3, 2025

A proposta de taxação de pessoas com maior renda faz parte da agenda do governo Lula para o ajuste das contas públicas. Está em análise no Congresso um projeto que prevê isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

A EXAME entrou em contato com o Itaú BBA, que disse que não vai comentar sobre o assunto.