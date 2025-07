São Paulo e Rio de Janeiro registram a tarde mais fria do ano nesta quarta-feira

As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro registraram, na tarde desta quarta-feira, 2, as temperaturas mais baixas do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em São Paulo, os termômetros marcaram máxima média de apenas 12 °C. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), os valores extremos chegaram a 9 °C em Parelheiros e 12 °C em Perus, indicando sensação térmica ainda mais gelada em alguns bairros. O dia na capital paulista foi marcado por céu encoberto, umidade alta e risco de garoa.

Já no Rio de Janeiro, a manhã começou com 13,5 °C no Alto da Boa Vista. Apesar de o sol aparecer entre nuvens, a tarde seguiu fria, na linha do esperado para o clima ameno de inverno carioca.

Por que a temperatura caiu tanto?

O que explica a queda acentuada das temperaturas foi a chegada de uma massa de ar frio de origem polar, que avançou sobre o Sudeste nas últimas horas. Esta massa foi responsável pelo intenso resfriamento e pela formação de nuvens grossas que impediram o aquecimento natural durante a tarde.

Em São Paulo, a previsão do CGE é de que o clima permaneça de frio e úmido nos próximos dias, com possibilidades de garoa e máximas que não devem ultrapassar os 14 °C.

E como será a temperatura na quinta-feira?

A quinta-feira, 3, deve ser marcada por tempo instável, com chuva ao longo do dia e risco de trovoadas. As temperaturas permanecem baixas, variando entre 11 °C e 14 °C, segundo a previsão em São Paulo. A expectativa é de que o cenário chuvoso se mantenha até a sexta-feira, 4, com a influência da massa de ar frio ainda atuando sobre a capital.

Já no Rio de Janeiro, espera-se que os termômetros continuem variando entre 19 °C e 25 °C ao longo do dia, e com a mínima prevista para o período da noite, podendo chegar a 17 °C.

De acordo com os meteorologistas, até sexta-feira, 4, os acumulados de chuva podem chegar a 150 mm em áreas do litoral e da Região Serrana. O tempo deve seguir instável nos próximos dias, com chuvas persistentes na quinta-feira, 3, e na sexta. A trégua da chuva está prevista para sábado, 5, quando o sol deve voltar a aparecer entre nuvens.