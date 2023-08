Onda de calor: temperaturas podem chegar a 40 ºC em SP e Defesa Civil alerta para risco de incêndios

As regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e interior do Nordeste terão uma semana atípica em meio ao inverno, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas devem ser superiores a 28º C, podendo chegar a 40ºC em algumas áreas. Seis estados serão mais afetados, além do Distrito Federal, e terão alerta de baixa umidade do ar: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo o Clima Tempo, a causa das altas temperaturas tem relação com uma grande massa de ar quente e seco que ganhou força no Brasil. O calor poderá quebrar recordes históricos para o mês em 30 anos. O meteorologista Vinicíus Lucyrio, do Clima Tempo, prevê que as temperaturas podem chegar aos 37°C em Campo Grande e Goiânia, aos 42°C em Cuiabá, 34°C em Brasília, 34°C em São Paulo (o recorde é 33,1°C) e 39°C no Rio.

Cuiabá, capital de Mato Grosso, registrou entre 38°C e 40°C durante entre 1 e 12 de agosto. O pico foi a marca de 40,4°C, no dia 10, que é o atual recorde de calor em 2023. A média normal de temperatura máxima para agosto é de 34,7°C, pelo cálculo para o período de 1991 a 2020.

"Teremos temperaturas no nível de 850 hPa ( em torno de 1500 metros de altitude) acima dos 27°C em uma ampla área do país, situação que é mais 'típica' entre setembro e outubro. Típica entre aspas, pois essa condição está ficando cada vez mais frequente", explica Lucyrio. A expectativa é que a onda de calor persista até sábado, dia 26.

No fim de semana, a previsão é de declínio de temperaturas mínimas em áreas das regiões Sul e sul do Sudeste, com valores inferiores a 20°C. Em áreas do centro e norte do Brasil, as temperaturas mínimas podem ultrapassar 24°C, principalmente, na Região Norte e norte da Região Centro-Oeste. Além disso, há possibilidade de ocorrência de geada no fim de semana, a partir do dia 25 de agosto, em áreas do Rio Grande do Sul e áreas serranas de Santa Catarina.

No centro-sul do Brasil, principalmente no sul de São Paulo e extremo sul de Mato Grosso do Sul, além de Minas Gerais, as temperaturas mínimas poderão ser inferiores a 18°C, com valores ainda menores que 10°C no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e extremo sul do Paraná.

Onda de calor em São Paulo e risco de incêndio

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil de SP, o calor mais intenso deve ser registrado nas faixas oeste e noroeste paulista, nas regiões de Jales e Araçatuba, onde os termômetros devem passar dos 40°C durante as tardes, principalmente quarta e quinta-feira. Nessas regiões é preciso atenção redobrada para o índice de umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 20%, aumentando o risco de incêndios florestais.

Na capital e na região metropolitana de São Paulo, a temperatura máxima será de 34°C e a umidade relativa do ar vai chegar a 25%, o que caracteriza nível de atenção.

Por causa do tempo seco, a Defesa Civil alerta para que a população não incendeie áreas de vegetação nem jogue bitucas de cigarro em rodovias. Além de causar incêndios de grande proporção, essas condutas são crimes ambientais.

Com o calor, é recomendável que as pessoas bebam bastante água e se protejam do sol, além de evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia.