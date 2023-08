40ºC no inverno: onda de calor recorde atinge o Brasil nesta semana

Uma onda de calor com potencial de gerar recordes está prevista para esta semana. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), seis estados serão mais afetados, além do Distrito Federal: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

A expectativa é a de que as temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40ºC, e o Centro-Oeste e o Sudeste deverão ser as regiões mais afetadas entre quarta e quinta-feira. Estael Sias, meteorologista da MetSul, explica que o calor será causado por um corredor de vento nas camadas baixas da atmosfera.

“Em termos leigos, a corrente de jato em baixos níveis é uma corrente de ar estreita encontrada na baixa atmosfera, atuando entre um e dois quilômetros de altura”, informa. O corredor de vento tem extensão de centenas de quilômetros e transporta ar quente, normalmente antes de frentes frias e ciclones.

“Embora calor muito intenso não seja incomum de ocorrer às vezes no Sudeste nesta época, e bastante frequente no Centro-Oeste pelo auge da estação seca, o que se espera nesta semana excederá os padrões climatológicos de agosto em muitas cidades”, informa o Metsul.

A instrução do Inmet é para que, nos dias de calor, todos se mantenham hidratados e evitem o desgaste físico nas horas mais secas do dia, além da exposição ao sol nos horários de pico. Nos dias seguintes, está prevista a chegada de uma onda de frio no Sul, e as demais regiões do país também devem sentir a queda do calor.

Apesar disso, a Metsul prevê que o tempo “seguirá muito quente na maior parte do centro-oeste, no norte de São Paulo e em parte do Estado de Minas Gerais”.