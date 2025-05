Óbitos cairam no Brasil, especialmente entre pessoas com mais de 80 anos

Em 2023, houve 1.504.763 de óbitos registrados no Brasil, segundo o IBGE. Os dados fazem parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2023, divulgada nesta sexta-feira, 16. O número representa uma redução de 5% em relação a 2022, e a faixa etária que teve maior redução percentual foi o de idosos com mais de 80 anos.

De todas as mortes, 71% aconteceram entre pessoas com mais de 60 anos. Ainda assim, a faixa etária de mais de 80 anos teve 7,9% menos óbitos do que em 2022.

O maior número de óbitos foi registrado em São Paulo, seguido por Minas, Rio e Bahia. Somente Amazonas, Mato Grosso, Amapá e Acre tiveram aumento de mortes, mas em uma variação pequena. Nas outras unidades federativas houve queda nos números.

Os dados também mostram variação de gênero. A cada cem mortes de mulheres em 2023, houve 121,2 óbitos masculinos.

Bahia (7,8%), Rio Grande do Sul (4,6) e Rio de Janeiro (4,3%) possuem os maiores percentuais de óbitos com natureza ignorada, quando não há a informação na certidão de óbito. E os maiores números de causas não naturais ( ou externas), que abrangem homicídios ou acidentes no geral, aconteceram no Amapá, Tocantins e Maranhão.