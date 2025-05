O que pode mudar no recálculo da aposentadoria com projeto aprovado em comissão da Câmara Projeto define que quem continua a trabalhar ou volta e contribui por pelo menos mais 60 meses pode pedir recálculo da aposentadoria. Medida ainda precisa passar no plenário para ter validade

Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)