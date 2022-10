O que a China pode ensinar ao Brasil? Fórum de Infraestrutura da EXAME discute cidades conectadas

Na correria do dia a dia, é comum que as pessoas não percebam, mas a realidade é que as cidades brasileiras ainda precisam de muito investimento. Em um centro urbano como São Paulo, por exemplo, mais de 64% dos passageiros gastam mais de duas horas com transporte público, segundo dados divulgados pelo Moovit Insights. Em algumas cidades, então, só é possível se locomover de carro ou gastando um longo tempo no transporte coletivo.

Por isso, mais investimento em infraestrutura, no cenário brasileiro, representa mais que ter a malha metroviária funcionando ou uma ampliação das frotas de ônibus. Mesmo que isso seja importante, é necessário pensar em um planejamento urbano que interligue as cidades a ponto de o tempo gasto em transporte não ser uma preocupação. Só funcionar não basta. É preciso olhar para o que há de mais inovador no mundo e debater como aplicar aqui.

Na China, por exemplo, o compartilhamento de bicicletas aconteceu muito antes que no Brasil. Cidades como Pequim e Xangai foram modeladas para privilegiar a caminhada e o bem-estar da população. Lá, a integração da tecnologia com a natureza permite que um cidadão saiba a distância percorrida em um parque através de reconhecimento facial: o parque identifica a pessoa e calcula automaticamente os passos dentro do espaço.

No Brasil, isso também pode se tornar realidade e garantir muito lucro para quem apostar no futuro desse setor. No entanto, é preciso que os profissionais estejam preparados para tudo o que deve acontecer. Saber como o conceito de infraestrutura sustentável está sendo implementado, como a tecnologia e conectividade poderão transformar cidades e os cenários para investimentos públicos e privados no país é essencial para garantir o sucesso de novos empreendimentos.

Por isso, a EXAME organizou um fórum com diversos especialistas e agentes do ramo para discutir o futuro da temática no Brasil e apoiar novas iniciativas de investimentos.

Como se preparar para as inovações em infraestrutura?

No dia 8 de novembro (terça-feira), a partir das 9h, acontece na B3, em São Paulo, o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos. O evento tem como objetivo reunir líderes do setor público, investidores do setor privado e profissionais interessados para debater as melhores soluções e práticas para a inovação das cidades. As vagas são limitadas e a venda dos ingressos está sendo realizada por lotes. Até o momento desta publicação, 60% delas já foram preenchidas.

Além de poder atualizar os conhecimentos nos temas abordados, os participantes terão um momento para fortalecer o networking e conhecer outras pessoas que estão pensando e moldando o futuro do país.

Confira os tópicos abordados:

Tecnologias e gestão das cidades: Como a conectividade pode transformar cidades

Aspectos políticos e econômicos na decisão dos investimentos

em infraestrutura

Saneamento, transportes e a qualidade de vida: Como a iniciativa, o desempenho e seus resultados podem influenciar a sociedade

Projeções dos planos de governo para a infraestrutura

A pandemia do COVID-19 e os modelos de contratação

Programação completa

09h - A visão e os planos do Presidente da República para o setor de infraestrutura

10h - A visão e os planos de 5 governadores para o setor de infraestrutura

11h - Conjunturas políticas, econômicas e regulatórias que impactarão as decisões e a performance dos investimentos em infraestrutura no Brasil em 2023

12h -O que você precisa conhecer e entender sobre o setor de infraestrutura em 2023 (PPPs, Concessões, leilões e infraestrutura)

13h - Intervalo para almoço e networking

14h - ESG E SUSTENTABILIDADE – Como o conceito de infraestrutura sustentável está sendo implementado no Brasil

15h - Como o saneamento tornou-se o setor mais atrativo para investimentos

16h - As oportunidades e os desafios no setor de transportes e mobilidade

17h - Encerramento

