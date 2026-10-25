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Presidente do TSE vota e diz esperar segundo turno 'em paz'

Após votar em Brasília, Kassio Nunes Marques afirmou esperar que o segundo turno transcorra em paz e dentro da normalidade

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques afirmou esperar uma votação tranquila após votar em Brasília. (Antonio Augusto/TSE)

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques afirmou esperar uma votação tranquila após votar em Brasília. (Antonio Augusto/TSE)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10h40.

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25, esperar que o segundo turno das eleições de 2026 transcorra "em paz e dentro da normalidade". A declaração foi dada após o ministro votar em Brasília. Na véspera, ele havia destacado a mobilização da Justiça Eleitoral para garantir a regularidade do pleito.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25, esperar que o segundo turno das eleições de 2026 transcorra em paz e sem problemas.

"A expectativa é que tudo transcorra em paz e dentro da normalidade", declarou o ministro após votar no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília.

Na véspera do segundo turno, Nunes Marques já havia destacado a mobilização da Justiça Eleitoral para garantir a regularidade da votação em todo o país, durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão.

"A Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada, em todo o território nacional, para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno", afirmou.

Segundo a Justiça Eleitoral, o processo de votação transcorria dentro da normalidade até o momento da divulgação das informações. Cerca de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar neste segundo turno.

Como foi a votação de Kassio Nunes Marques?

O presidente do TSE votou em trânsito na seção 167 da 18ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Antes de votar, o ministro acompanhou a emissão da zerésima, documento que comprova que a urna eletrônica não tem votos registrados antes do início da votação.

Também votaram na manhã deste domingo os ministros André Mendonça e Dias Toffoli, integrantes do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O que é a zerésima da urna eletrônica?

A zerésima é um relatório impresso antes do início da votação que apresenta todas as candidaturas com votação zerada. O documento integra os mecanismos de transparência e fiscalização do processo eleitoral.

Após a impressão, o relatório é assinado pelos integrantes da mesa receptora e pelos fiscais presentes, permanecendo disponível para consulta.

Na seção em que votou Nunes Marques, a zerésima foi assinada pelo ministro, pela presidente da seção, Ana Cláudia Lustosa, pelas mesárias Ivanete Chaulet, Nina Fariese de Assis e Larissa Horrara de Almeida, além dos fiscais Joaquim Ximenes, do Partido Progressista, e Pedro Abreu, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Até que horas vai a votação do segundo turno?

A votação do segundo turno das eleições de 2026 começou às 8h deste domingo e segue até as 17h, pelo horário de Brasília.

Cerca de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito, segundo a Justiça Eleitoral.

A apuração dos votos para presidente poderá ser acompanhada pela EXAME a partir do encerramento da votação.

'Perguntas frequentes'

O que Kassio Nunes Marques disse sobre o segundo turno? ＋

O presidente do TSE afirmou esperar que a votação transcorra "em paz e dentro da normalidade".

Onde Kassio Nunes Marques votou? ＋

O ministro votou em trânsito no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília, na seção 167 da 18ª Zona Eleitoral do Distrito Federal.

O que o presidente do TSE disse na véspera da eleição? ＋

Nunes Marques afirmou que a Justiça Eleitoral estaria mobilizada em todo o país para assegurar a livre manifestação da vontade dos eleitores e manter o clima de tranquilidade registrado no primeiro turno.

O que é a zerésima da urna eletrônica? ＋

É um relatório emitido antes da abertura da votação que comprova que não há votos registrados na urna eletrônica.

Até que horas ocorre a votação do segundo turno? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília.

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