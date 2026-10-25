Rogério Marinho chama prorrogação das eleições de 'vergonhosa'

O senador Rogério Marinho (PL - RN) neste domingo, 25, classificou como "vergonhosa" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar em duas horas o horário de votação para o segundo turno.

"Decisão vergonhosa e intempestiva de um ministro do Stf que era advogado do atual presidente , que toma decisão às 17 horas e um minuto após o encerramento das eleições", escreveu o parlamentar em publicação na rede social X. E completou: "Ação inexequível para tumultuar o processo de uma eleição que eles já perderam no voto. Eleição para o PT É aquela que eles ganham, quando eles perdem é ditadura. Lamentável."

Decisão vergonhosa e intempestiva de um ministro do Stf que era advogado do atual presidente , que toma decisão às 17 horas e um minuto após o encerramento das eleições . Ação inexequível para tumultuar o processo de uma eleição que eles já perderam no voto. Eleição para o PT É aquela que eles ganham, quando eles perdem é ditadura. Lamentável . — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) October 25, 2026

Nunes Marques, do TSE, orienta TREs a estender horário de votação até as 19h

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, comunicou aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que apenas as sessões eleitorais que ainda estiverem abertas devem permanecer em funcionamento até as 19h.

Com isso, a Justiça Federal reconheceu oficialmente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar o horário de votação para o segundo turno.

"Comunico a Vossas Excelências que, nos autos da Reclamação nº 101.673/BA, o Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão determinando a prorrogação, até as 19h (horário de Brasília), do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções eleitorais do país, incumbindo ao Tribunal Superior Eleitoral assegurar seu cumprimento", escreveu o presidente do TSE, de acordo com informações de O Globo.

"Nesse sentido, orienta-se que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h (horário de Brasília), em estrito cumprimento à determinação judicial".

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) justificou a decisão de prorrogação do horário de encerramento da votação no 2º turno das eleições, neste domingo, 25. Segundo o magistrado, a decisão será cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas.

"Sem prejuízo das apurações necessárias oportunamente e suas consequências jurídicas, determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados, nos termos anteriormente mencionados", disse Zanin.

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao TSE nesta tarde a prorrogação da votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Nunes Marques. A campanha também solicita que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação nos locais contemplados pela medida.

Pela proposta, as demais seções poderiam transmitir os votos normalmente, mas os números permaneceriam sem divulgação até o fim do prazo adicional.

A defesa argumentou que a regra que assegura o voto a quem estivesse na fila às 17h não atenderia aos eleitores impedidos de chegar aos locais de votação. Pelas normas da Justiça Eleitoral, quem estivesse aguardando na fila no horário de encerramento receberia uma senha e mantém o direito de votar.

Campanha de Lula também pediu extensão

A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também protocolou na tarde deste domingo uma petição com pedido de liminar de urgência, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando a prorrogação do horário de encerramento da votação até as 19h, em todo os municípios do país atingidos por problemas no transporte público.

A campanha também havia protocolado o pedido no Supremo Tribunal Federal (STF).

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