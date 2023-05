Nunes Marques, do STF, passa por tratamento pós operatório após complicações em cirurgia bariátrica

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques passa neste domingo, 7, por tratamento pós-operatório em função de complicações de uma cirurgia que ele fez para reduzir o estômago, em fevereiro. Ele já se encontra em casa com o quadro de saúde estável.

Segundo o boletim médico do hospital DF Star, ele está recebendo "tratamento ambulatorial" (domiciliar) devido a uma "complicação de cirurgia bariátrica revisional (fístula intestinal) realizada em outra instituição, com boa evolução, sem sinais de infecção e previsão de retirada do dreno para os próximos dias".

A assessoria do ministro afirmou que, após a cirurgia, ele costuma ir ao hospital rotineiramente para trocar o dreno.

"Ele realizou uma cirurgia em fevereiro e se recupera em casa. Ele participa normalmente, inclusive, das sessões presenciais do STF. A cirurgia realizada pelo ministro foi considerada bem sucedida pelos médicos. Como parte do pós-operatório, ele comparece ao hospital para fazer a limpeza e manutenção ambulatório, de rotina, do dreno", diz a nota da assessoria.

Entre fevereiro e março, o ministro ficou 23 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na ocasião, ele fez uma cirurgia para revisar a bariátrica que ele havia feito em 2012.

Na época, a assessoria do ministro informou que o motivo da internação prolongada era "garantir que o intestino voltasse a funcionar normalmente, o que já aconteceu".

Também conhecida como cirurgia de "redução do estômago", a bariátrica é recomendada para pacientes que sofrem de obesidade grave e funciona como uma espécie de "plástica" no órgão responsável pela digestão dos alimentos.