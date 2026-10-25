Nunes Marques determina que TRE-BA se manifeste sobre pedido de prorrogação do horário das eleições

O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STF/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h24.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 16h26.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, determinou neste domingo, 25, que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e a Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestem, em até 30 minutos, sobre o pedido de prorrogação do horário de votação em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.
A solicitação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV no estado, após relatos de redução da frota de ônibus durante o segundo turno das eleições de 2026.
O despacho não concede a extensão do horário. Nunes Marques determinou a coleta urgente de informações antes de analisar os pedidos apresentados pela federação, que solicita que a votação seja encerrada às 19h, no horário de Brasília, nos três municípios.
Como alternativa, a Corte pede que o período de votação seja estendido pelo tempo equivalente ao descumprimento de uma ordem judicial para restabelecer a circulação dos ônibus em Salvador. A representação também solicita medidas para garantir que eleitores prejudicados pela falta de transporte possam votar.
No despacho, o ministro determinou que o TRE-BA informe, em meia hora, especialmente sobre o cumprimento de duas decisões anteriores da Justiça Eleitoral baiana. A Procuradoria-Geral Eleitoral também deverá se manifestar no mesmo prazo sobre os pedidos da federação.
O presidente da Justiça Federal anotou:
Matéria em atualização