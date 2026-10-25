Nunes Marques determina que TRE-BA se manifeste sobre pedido de prorrogação do horário das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, determinou neste domingo, 25, que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e a Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestem, em até 30 minutos, sobre o pedido de prorrogação do horário de votação em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

A solicitação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV no estado, após relatos de redução da frota de ônibus durante o segundo turno das eleições de 2026.

O despacho não concede a extensão do horário. Nunes Marques determinou a coleta urgente de informações antes de analisar os pedidos apresentados pela federação, que solicita que a votação seja encerrada às 19h, no horário de Brasília, nos três municípios.

Como alternativa, a Corte pede que o período de votação seja estendido pelo tempo equivalente ao descumprimento de uma ordem judicial para restabelecer a circulação dos ônibus em Salvador. A representação também solicita medidas para garantir que eleitores prejudicados pela falta de transporte possam votar.

No despacho, o ministro determinou que o TRE-BA informe, em meia hora, especialmente sobre o cumprimento de duas decisões anteriores da Justiça Eleitoral baiana. A Procuradoria-Geral Eleitoral também deverá se manifestar no mesmo prazo sobre os pedidos da federação.

O presidente da Justiça Federal anotou:

i) intime-se o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para que, no prazo de meia hora, preste informações sobre os fatos narrados na petição inicial, especialmente sobre: o cumprimento das decisões de IDs 51169312 (Pet n. 0600025-67.2026.6.05.0013) e 51170187 (PetCiv n. 0604629-13.2026.6.05.0000) prolatadas no âmbito daquela Corte;

(ii) intime-se a Procuradora-Geral Eleitoral para que se manifeste, no prazo de meia hora, sobre os pedidos formulados na petição inicial e pedido de extensão de decisão;

(iii) determino ao Núcleo Institucional de Apoio Eleitoral para as eleições de 2026 (Portaria n. 528/2026/TSE) que acompanhe a situação do transporte coletivo e das seções eleitorais nos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas até o encerramento da votação e o retorno dos eleitores, em atuação conjunta, se necessário, com o núcleo análogo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (art. 3º), e informe a esta Presidência, no mesmo prazo de meia hora, as ocorrências relevantes, com cópia da petição inicial e deste despacho;

(iv) junte-se cópia deste despacho aos autos da PetCiv n. 060338842.2026.6.00.0000;

(v) as informações poderão ser prestadas por petição nos autos ou por correio eletrônico, independentemente de forma, certificando-se o recebimento; e

(vi) decorrido o prazo, com ou sem as informações e a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos com urgência, para apreciação dos pedidos.

Matéria em atualização