Apuração do 2º turno em Boa Vista: veja o resultado para presidente em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores de Boa Vista voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado na capital, com 73.38% dos votos. A apuração será atualizada conforme a Justiça Eleitoral divulgar os resultados oficiais.

Os eleitores de Boa Vista voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. A disputa nacional será entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 45,16%.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. A apuração em Boa Vista será acompanhada voto a voto, conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando em Boa Vista?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial em Boa Vista conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem venceu o primeiro turno em Boa Vista?

No primeiro turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Boa Vista, com 73.38% dos votos, segundo dados do TSE. O resultado do segundo turno poderá confirmar ou alterar a preferência registrada na primeira votação.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos à Presidência da República são:

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13