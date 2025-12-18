Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

'Nunca é como a Fazenda quer', diz Haddad sobre votações do Congresso

O ministro disse que a maioria das pessoas não apostariam na aprovação do corte de benefícios fiscais ocorrida nesta semana no Legislativo

Haddad, da Fazenda: ministro faz balanço sobre projetos aprovados pelo Congresso em 2025 (Diogo Zacarias/MF/Flickr)

Haddad, da Fazenda: ministro faz balanço sobre projetos aprovados pelo Congresso em 2025 (Diogo Zacarias/MF/Flickr)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17h53.

Última atualização em 18 de dezembro de 2025 às 18h01.

O ministro Fernando Haddad afirmou nesta quinta-feira, 18, que a deliberação de projetos econômicos no Congresso “nunca é como a Fazenda quer”.

No entanto, o ministro elogiou a proposta aprovada no Legislativo nesta semana que deve garantir um aumento de arrecadação de R$ 20 bilhões em 2026. “90% não apostaria no que aconteceu na Câmara e no Senado nos últimos dois dias”, afirmou.

Haddad disse que o convencimento dos parlamentares sobre a necessidade das medidas encaminhadas “é um trabalho muito exaustivo, de conversar com todo mundo, de explicar mil vezes a mesma tese”.

“Estamos fechando um ano com todas as matérias apreciadas. Como a Fazenda queria? Nunca é como a Fazenda quer. A Fazenda encaminha a proposta, ela é modificada, mas ao final ela é aprovada. Então, tem sido assim o tempo todo”, disse.

Arrecadação de R$ 20 bilhões

A afirmação foi feita um dia após o Legislativo aprovar o projeto de lei que corta benefícios fiscais e eleva a tributação sobre casas de apostas, fintechs e a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

A proposta deve ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias e é considerada essencial para o equilíbrio das contas públicas em 2026. A expectativa é de arrecadação próxima a R$ 20 bilhões, necessária para viabilizar o Orçamento de 2026, cuja votação está prevista para sexta-feira, 19.

O texto prevê redução linear de 10% nos incentivos tributários a partir do próximo ano. Ficam preservados os benefícios constitucionais, como os da Zona Franca de Manaus e do Simples Nacional. A Câmara alterou a proposta original e estabeleceu que a medida valerá apenas para empresas do regime de lucro presumido com faturamento superior a R$ 5 milhões anuais, em vez de R$ 1,2 milhão, como previa o governo.

Acompanhe tudo sobre:Senado FederalCâmara dos DeputadosFernando Haddad
Próximo

Mais de Brasil

Haddad não descarta reformas nem mudança no arcabouço em 2027

Haddad diz que deixará Ministério da Fazenda ‘até fevereiro’

Haddad diz que enviou mensagem a Macron em apelo por acordo UE-Mercosul

Mesa da Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Mais na Exame

Negócios

Brasileira cria universidade nos EUA, fatura US$ 20 milhões e mira IPO

Brasil

Haddad não descarta reformas nem mudança no arcabouço em 2027

Minhas Finanças

'Uma lembrancinha': BB lança Pix de Natal com direito a cartão digital

Pop

Netflix bloqueia série para clientes de plano mais barato