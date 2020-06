Número total de mortes por covid-19 no interior de SP ultrapassa capital

Pela primeira desde o início da pandemia, o número acumulado de mortes por covid-19 no interior de São Paulo superou o da capital. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Saúde em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 25.

De acordo com o governo, a capital paulista tem 6.675 vítimas e o interior 6.677. O mesmo acontece com os casos confirmados de coronavírus, que são 113.261 na cidade de São Paulo e 125.561 no interior do estado.

Ainda assim, a cidade foi a mais afetada, proporcionalmente, pelo coronavírus no estado, levando em conta que sozinha tem mais de 12 milhões de habitantes enquanto o interior, 33 milhões.

Os dados se referem ao acumulado até a quarta-feira, 24, quando eram registrados um total de 13.352 mortes e 238.822 infecções confirmadas.

“Essa diferença é resultado da diminuição da transmissibilidade do vírus na cidade de São Paulo. Na capital tem ocorrido um decréscimo sustentado na requisição de leitos de UTI e de enfermaria. Isto nos leva a acreditar e projetar o aumento significativo que nós teremos no interior”, disse João Gabbardo, secretário-executivo do Centro de Contingência da Covid-19, nesta quinta-feira, 25.

Questionado sobre um possível fechamento dos hospitais de campanha na capital paulista, o secretário da Saúde, José Henrique Germann, disse que eles permanecem em funcionamento e que só serão desativados casos os números caiam mais.

Mortes em 24h ficam acima de 400

No boletim divulgado nesta quinta-feira, 25, o estado tem um total 13.352 vítimas e 248.587 testes com resultado positivo para SARS-CoV-2.

Em 24h foram confirmados mais 407 mortes, o segundo mais alto número da série histórica. O recorde foi registrado na terça-feira 23, quando foram contabilizado 434 pessoas mortes.

O secretário da Saúde disse que, apesar da alta, o número está dentro do projetado pelo estado, que é de até 16 mil mortes até o fim de junho.

Cidade de SP pode abrir bares e restaurantes

Com a estabilização do número de casos e mortes por covid-19 na capital paulista, há uma expectativa para que a cidade passe da fase 2 para a 3 do Plano São Paulo já na próxima reclassificação que será feita na sexta-feira, 26.

Com este avanço, o município de São Paulo poderia abrir bares, restaurantes e salões de beleza, com capacidade de 40% por seis horas e seguindo regras de higiene. O prefeito Bruno Covas (PSDB) chegou a dizer que prevê a reabertura desses setores a partir do dia 29 de junho.

O Plano São Paulo é a diretriz do governo do estado que estabelece a flexibilização da quarentena em 17 regiões. A escala vai de 1, a mais restrita, até a 5, em que há a abertura total da atividade econômica.