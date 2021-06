Brasil tem 1.129 óbitos e supera 487 mil vítimas fatais pela Covid-19

O Brasil registrou neste domingo 1.129 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 487.401, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 37.948 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 17.412.766.

O Brasil tem o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, só atrás dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados, atrás dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em termos absolutos, São Paulo chegou neste domingo às marcas de 3.458.849 casos e 118.121 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções registradas, com 1.683.100 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos, com 52.998.

O governo federal ainda reporta 15.794.548 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.130.817 pacientes em acompanhamento.