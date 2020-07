Novo ciclone extratropical vai passar pelo Sul do Brasil nesta semana

Um novo ciclone extratropical vai passar por Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta semana. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o fenômeno passe pelos estados a partir da noite de terça-feira (7) e vá até a madrugada de quarta-feira (8). São esperadas rajadas de ventos entre 60 e 100 km/h, queda de granizo e alagamentos.

Na semana passada, no dia 30 de junho, um ciclone extratropical, chamado de ‘ciclone-bomba’, passou pelos estados do Sul do Brasil e deixou pelo menos dez mortos. Foram registrados ventos de mais de 120 km/h, houve destelhamento de casas, queda de energia e muito prejuízo. O sistema ficou estacionado no mar, gerando reflexos até no litoral de São Paulo.

O meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, explica que a diferença deste novo ciclone é que ele é de menor intensidade. “O ciclone-bomba tem uma característica de ser tudo muito rápido, por isso causa muito mais estrago. O desta semana é menos intenso e a previsão é que ele se dissipe rapidamente”, diz.

Este novo ciclone extratropical deve começar a passar pelo oeste catarinense e atingir também o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, litoral sul de Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul.

O meteorologista diz que é difícil prever com exatidão o volume de chuvas porque vai passar por uma região muito grande, mas são esperados de 50 a 70 milímetros. “Na quarta-feira o mar deve ficar muito agitado, dificultando a navegação em Santa Catarina”, diz Bahia.

O Inmet alerta ainda que: “em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”.

Olívio Bahia explica ainda que o ciclone extratropical é um sistema meteorológico muito comum no Sul do Brasil e que está sempre associado a uma frente fria que encontra com uma frente quente. Este encontro resulta em baixa pressão no centro, chuvas nos extremos e fortes ventos.