Nem Lula, nem Bolsonaro: 27% votam em uma terceira via em 2022

Se as eleições presidenciais fossem hoje, um terço dos eleitores votaria em algum nome diferente de Jair Bolsonaro (sem partido) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na simulação de primeiro turno, 27% apostam em um candidato de terceira via. Em primeiro lugar aparece o ex-presidente, com 33%, seguido de Bolsonaro, com 32%. Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico.

Os dados são da mais recente pesquisa EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Invest Pro, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 a 22 de abril. Clique aqui para ter acesso ao relatório completo.

“É interessante perceber que a somatória das outras candidaturas está praticamente empatada com Lula e Bolsonaro. Se houver uma convergência de nome, a terceira via se torna uma possibilidade real”, diz Maurício Moura, fundador do IDEIA.

A grande questão é ter um único nome que concentre todos os votos da terceira via, para aí sim, disputar um segundo turno, seja com Lula ou com Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) é o que sai na frente pela preferência dos eleitores, com 9%. Luciano Huck aparece logo atrás, com 6%. Ainda não se sabe se o apresentador vai realmente deixar a TV Globo e concorrer ao Palácio do Planalto.

Ciro já demonstrou que pretender participar do pleito, e ainda faz costuras. Em Salvador, por exemplo, ele conseguiu emplacar a vice, Ana Paula Matos, ao lado do prefeito Bruno Reis (DEM), em uma aliança com ACM Neto.

Em entrevista exclusiva à EXAME em fevereiro, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que estaria à disposição para ser um nome do DEM, caso haja um entendimento da legenda. Na época ele chegou a ameaçar deixar o partido, mas após conversas internas recuou.

Dentro do PSDB, o primeiro nome que começou a articulação foi o governador de São Paulo, João Doria. Outros membros do partido então pediram para que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se colocasse à disposição nas prévias, que vão ocorrer em outubro. E mais recentemente o senador pelo Ceará Tasso Jereissati também apareceu como um possível candidato na eleição interna do partido.

A pesquisa EXAME/IDEIA também perguntou se o eleitor gostaria que o próximo presidente não fosse nem Lula, nem Bolsonaro. Do total de entrevistados, 41% concordaram com esta frase. Há um mês, este grupo que quer uma terceira via representava 38% do eleitorado. Vale ressaltar que dentro deste grupo há pessoas que votam nulo, branco, ou mesmo preferem nem ir votar caso haja apenas os dois candidatos.

