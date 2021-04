Mourão diz que CPI da Covid deve envolver estados e municípios

O vice-presidente Hamilton Mourão avaliou nesta segunda-feira, 12, que a CPI da Covid-19 também deve incluir em seu escopo de investigação ações adotadas pelos governos de Estados e municípios durante a pandemia. Mourão também disse não ter visto problema na divulgação da conversa entre Bolsonaro e o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

"Como tá colocado ali, ela (CPI) tem dois aspectos, um é muito amplo: ações de combate à pandemia. Acho que tem que envolver, também, Estados e municípios", afirmou Mourão em conversa co jornalistas na chegada à vice-presidência nesta manhã. O presidente Jair Bolsonaro tem criticado a CPI por focar apenas nas ações do governo federal. A inclusão de prefeitos e governadores no âmbito de apuração da CPI ainda divide os senadores.

"A conversa entre o presidente e o senador Kajuru não vejo nada demais, não passa disso aí, uma conversa", disse Mourão. Na gravação divulgada ontem, Bolsonaro afirmou ser preciso mudar o "objetivo da CPI" para investigar também governadores e prefeitos e não apenas ações do governo federal.

Bolsonaro sugeriu ainda que Senado analise pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Sobre o assunto, Mourão avaliou que os pedidos contra ministros da Corte são "uma prerrogativa que o Senado tem". O Senado tem hoje dez pedidos de investigação contra ministros do Supremo, seis deles são contra o ministro Alexandre de Moraes.