Motoristas homens morrem mais que mulheres em acidentes de trânsito em SP

Um levantamento feito pelo Detran de São Paulo mostra que 93% dos motoristas que morreram em acidentes de trânsito no estado em 2020 eram homens. Ou seja, acidentes em que a vítima fatal é uma condutora mulher é quase 16 vezes menor do que em relação aos homens.

Os dados são de janeiro a setembro de 2020 em que foram registrados 2.238 acidentes em que o condutor faleceu. Os números levam em conta vias municipais (52%) e rodovias (43%) do estado de São Paulo. Deste total, 1.266 eram condutores de motocicletas e 544 de automóveis.

Quando a vítima é o passageiro, as mulheres são 50,33% e os homens, 49,67%. Os jovens, entre 18 e 24 anos, são a maioria desta estatística, e somam 452 óbitos. O total de acidentes quando houve alguma morte, passageiro ou motorista, é de 3.332.

Ainda de acordo com dados do Detran-SP, o estado tem um total de 26 milhões de condutores e as mulheres correspondem a 40%. Das 91.500 carteiras de habilitação suspensas entre janeiro e março de 2020 no estado, apenas 26% pertencem às condutoras.

“As mulheres são muito mais cautelosas no trânsito, o que é uma importante notícia. Mas reduzir o número de acidentes, que em sua maioria é motivada por falha humana, é vital. Por isso seguimos investindo em ações e campanhas educativas para todos os motoristas, independentemente do gênero”, diz o presidente do Detran-SP, Ernesto Mascellani Neto.