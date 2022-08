Morre José Luis Cutrale, dono da maior produtora de suco de laranja do país

Morreu nesta quarta-feira, aos 75 anos, José Luis Cutrale, dono da Sucocitrico Cutrale, maior produtora de suco de laranja do país e uma das maiores exportadoras do produto no mundo. Segundo informações do g1, a morte foi por causas naturais e ocorreu em Londres, onde vivia há alguns anos.

Ítalo-Brasileiro José Luis Cutrale nasceu em São Paulo, em 17 de setembro de 1946, e começou a trabalhar desde menino com seu pai, José Cutrale Jr., no Mercado Municipal da Cantareira.

Posteriormente, a família ingressou na atividade de plantio e cultivo de laranjas e, em 1967, fundou a Cutrale, em Araraquara (SP).

Segundo a empresa, hoje, 98% da sua produção de suco de laranja são exportados para mais de 90 países. É fornecedora de suco concentrado de laranja para Minute Maid e Simply Orange, ambas parte da Coca-Cola, da qual ele era acionista da distribuidora brasileira.

Os principais clientes são fabricantes de sucos prontos, refrigerantes e grandes redes de super e hipermercados. Desde 2012, a empresa também atua na comercialização de soja.

De acordo com o ranking de bilionários da revista Forbes de 2022 , José Luis Cutrale era a 1579ª pessoa mais rica do mundo e 21ª do Brasil, com uma fortuna estimada de US$ 1,9 bilhão (R$ 8,8 bilhões).

Com o também bilionário brasileiro Joseph Safra, adquiriu a produtora de banana Chiquita Brands International em 2015 por US$ 1,3 bilhão, incluindo dívidas.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro. José Luis Cutrale deixa esposa e três filhos.

*Com informações do g1