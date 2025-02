Ministra anuncia gratuidade dos 41 medicamentos no Farmácia Popular

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, nesta quinta-feira, 13, a total gratuidade do Programa Farmácia Popular. No Encontro Nacional de Prefeitos, em Brasília, ela explicou que, a partir de agora, todos os 41 itens do programa serão distribuídos gratuitamente nas farmácias credenciadas.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida beneficia toda a população brasileira e terá um impacto imediato para mais de um milhão de pessoas por ano, que antes pagavam coparticipação.

Inclusão de novos beneficiários

Um dos destaques da ampliação do programa é a inclusão das fraldas geriátricas na lista de itens totalmente gratuitos para o público elegível, como idosos a partir de 60 anos. De acordo com a ministra, essa mudança atende ao envelhecimento da população e melhora a qualidade de vida dos beneficiários.

“Tivemos mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e vamos aumentar ainda mais esse alcance, principalmente nas áreas mais remotas do país”, afirmou Nísia Trindade.

Os dados do ministério mostram que o número de pessoas atendidas passou de 20,7 milhões em 2022 para 24,7 milhões em 2024.

Expansão do programa pelo país

Além da gratuidade total, o governo anunciou a ampliação do credenciamento do Farmácia Popular para 758 cidades que ainda não contavam com o serviço.

A meta do governo é levar o programa para todos os municípios do país. Atualmente, ele já está presente em 4.812 cidades, cobrindo 86% dos municípios brasileiros e 97% da população, com mais de 31 mil farmácias credenciadas. Criado em 2004, o Farmácia Popular se tornou um dos principais programas de acesso a medicamentos no Brasil.

Prevenção à dengue segue como prioridade

Ainda no Encontro Nacional de Prefeitos, Nísia Trindade alertou que os municípios têm papel fundamental no combate à dengue.

“Muito pode ser feito no âmbito municipal, como ações de limpeza urbana e eliminação de água parada, já que 75% dos focos do mosquito estão dentro ou ao redor das casas”, destacou.

Apesar da queda de 60% dos casos de dengue neste ano em comparação com 2024, a ministra lembrou que o Brasil registrou 6,5 milhões de casos no ano passado. O aumento foi atribuído às mudanças climáticas e à variação dos sorotipos da dengue, especialmente o tipo 3, que preocupa as autoridades.

Atualmente, a vacina contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes em mais de dois mil municípios, e a ministra reforçou a importância da imunização completa. “Precisamos recomendar fortemente que os responsáveis levem suas crianças e adolescentes que ainda não tomaram a segunda dose”, alertou.

O governo também está investindo em novas tecnologias para combater a doença, como a dispersão de larvicida, o fortalecimento do trabalho dos agentes de endemias e a ampliação do uso da bactéria Wolbachia, que reduz a transmissão do vírus da dengue.