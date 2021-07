Ministério da Saúde prevê entrega de 63,3 milhões de doses para agosto

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira, 21, que deve receber 63,3 milhões de doses de vacinas contra covid-19 em agosto. A previsão anterior era que a quantidade fosse de 60,5 milhões de unidades.

Segundo o ministério, a projeção para o próximo mês representa um aumento de mais de 50% em relação ao mês de julho, que conta com 40,4 milhões de doses previstas para serem recebidas pela pasta.

O aumento da previsão se dá pela antecipação da entrega de doses da Coronavac. O Instituto Butantan aumentou a expectativa de 15 para 20 milhões de vacinas para o próximo mês. A entrega dos imunizantes da Pfizer também teve ampliação: foi de 32,5 milhões para 33,3 milhões. Além dessas doses, o Brasil também vai contar com a entrega de 10 milhões de doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo a pasta, já foram entregues mais de 164 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para os estados brasileiros. Até quinta-feira, 22, serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal mais de 8,7 milhões de doses.

Vacinação no Brasil

Segundo levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 21, a 92.089.321, o equivalente a 43,49% da população total. Nas últimas 24 horas, 1.004.244 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 92 milhões de vacinados, 35,61 milhões estão com a imunização completa, o que representa 16,82% da população. Nas últimas 24 horas, 649.320 pessoas receberam a dose de reforço e outras 56.376 receberam uma vacina de aplicação única.

Somando todas as vacinas administradas, o Brasil aplicou 1.709.940 doses nesta quarta-feira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.